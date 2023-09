He hihia akaka ʻaʻole melemele: Hoʻopuka ʻo Dbrand i ka hihia "Ghost".

Ua wehe ʻo Dbrand i kahi hihia hou i kapa ʻia ʻo "Ghost," e hoʻohiki ana ʻaʻole melemele. Hoʻohui kēia hihia o ka hanauna hou i ka lōʻihi me kahi hoʻolālā nani a lawe pū i ka hoʻohālikelike ʻana o MagSafe i nā polokalamu Android, me ka Pixel 7 Pro.

ʻAʻole like me nā hihia ʻē aʻe he nui ma ka mākeke, ka mea e melemele i ka manawa, ʻōlelo ʻo Dbrand e hiki ʻole i kāna hoʻolālā leo ʻelua. Hōʻike ka hihia i kahi palena ʻeleʻele matte no ka hoʻopili hou ʻana a he 1.2mm wale nō ka mānoanoa, ʻoi aku ka liʻiliʻi ma mua o nā hihia ʻē aʻe o Dbrand. Hāʻawi pū ia i nā pihi clicky, 10 kapuaʻi o ka pale ʻana i ka hopena, a me nā mea ikaika loa i loaʻa no ke kākoʻo MagSafe.

ʻOiai ke kākoʻo nei nā hihia Ghost iā MagSafe no iPhones, lawe pū lākou i kēia hiʻohiʻona i ka Pixel 7 Pro, Galaxy S23 Ultra, a me Galaxy S22 Ultra. Hiki i nā mea hoʻohana iPhone ke koho ma waena o nā mana iPhone 15 Pro/Max a me iPhone 14 Pro/Max o ka hihia.

Ua kūʻai ʻia nā hihia Dbrand Ghost ma $49.95 a hiki ke kūʻai ʻia e hoʻomaka i kēia lā. Eia nō naʻe, e hoʻouna ʻia nā mana āpau i ʻOkakopa, me nā iPhones wale nō i kūpono no ka puʻupuʻu pale pale.

Me kāna hoʻolālā hou a me ka hoʻohālikelike ʻana o MagSafe, hāʻawi ka hihia Ghost i kahi hopena no ka poʻe e ʻimi nei i kahi hihia akaka ʻaʻole melemele. ʻO ka ʻōlelo hoʻohiki a Dbrand no ka lōʻihi e hoʻokaʻawale iā ia mai nā hihia ʻē aʻe, e lilo ia i koho maikaʻi no nā mea hoʻohana kelepona e ʻimi nei i ke ʻano a me ka pale.

