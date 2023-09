Ke ʻimi nei i nā ʻenehana no ka hoʻokē ʻana i ka hoʻomohala mau

Hōʻike kēia ʻatikala i ka pono o nā ʻenehana hoʻomohala honua e hoʻokō i ka hoʻokō ʻana i nā Sustainable Development Goals (SDGs). Ma ke ʻano kikoʻī, ua wehewehe ʻia nā pahuhopu ʻelua.

ʻO ka pahuhopu mua ka hoʻomohala ʻana i nā ʻenehana ʻenehana e hoʻomaʻamaʻa i ke ana, hōʻike, hōʻoia, a me ka hōʻoia ʻana o nā hana SDG. Hoʻolālā ʻia kēia mau hoʻonā e hoʻohana ʻia e nā hui UN, nā luna kūloko, a me nā hui kīwila. Ma ka hoʻohana ʻana i kēia mau mea hana, hiki i nā hui a me nā poʻe ke hahai i kā lākou holomua i ka SDGs a hōʻoia i ka hana ʻana i kahi hopena koʻikoʻi. Hoʻohui ʻia, ua hoʻokomo kēia mau hoʻonā i nā mea gamification e hoʻonui i ke komo ʻana a paipai i ke komo ʻana i nā hana hoʻomohala hoʻomau.

ʻO ka pahuhopu ʻelua, ʻo ia ka hoʻonui ʻana i ka Global Youth Declaration o kēia manawa ma ka Sustainable Urbanization. Ua ʻae ʻia kēia ʻōlelo hoʻolaha ma ka World Urban Forum XI a hāʻawi i kahi papa hana no nā kamaʻāina honua e haʻi i kā lākou ʻike no ka wā e hiki mai ana. E hoʻokumu ka ʻōlelo hoʻolaha hou i "Local Pacts for the Future" e hoʻoponopono i nā pilikia koke a koʻikoʻi e like me ka hoʻololi ʻana i ke aniau. Ma o kēia mau ʻaelike, hiki i nā kānaka a me nā kaiāulu kūloko ke hana i nā ʻōlelo hoʻohiki a me nā ʻōlelo paʻa e hāʻawi i ka hoʻomau ʻana i ke kūlanakauhale. E lawelawe ʻia kēia mau kuʻikahi kūloko ma ke ʻano he ala no ke komo ʻana o nā kamaʻāina a hōʻike ʻia ma ka UN Summit of the Future ma 2024.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, ʻo ka pahuhopu o kēia mau ʻenehana ʻenehana a me nā ʻōlelo hoʻolaha hou e hoʻolalelale i ka holomua i nā SDG ma o ka hoʻoikaika ʻana i nā poʻe a me nā kaiāulu e hana. Ma ka hoʻolako ʻana i nā mea hana a me nā ʻano hana no ke ana ʻana, ka hoʻopili ʻana, a me ka laulima ʻana, manaʻo kēia mau hana e hoʻokumu i ka wā e hiki mai ana a paʻa pono no nā mea āpau.

Nā wehewehena:

- Nā Pahuhopu Hoʻomohala Hoʻomau (SDGs): kahi hoʻonohonoho o 17 mau pahuhopu honua i hoʻokumu ʻia e United Nations ma 2015 e hoʻoponopono i nā pilikia e like me ka ʻilihune, ka like ʻole, a me ka hoʻololi ʻana i ke aniau.

- Gamification: ka hoʻohana ʻana i nā mea pāʻani a me nā mīkini, e like me ka hoʻokūkū a me nā uku, i nā pōʻaiapili pāʻani ʻole e hoʻonui i ke komo ʻana a me ka hoʻoikaika.

