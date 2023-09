Hōʻike ʻia ka pāʻani pāʻani hauʻoli iwi a me ka weliweli noʻonoʻo

By

Ua hoʻokuʻu ʻia ka hale kiʻi kiʻi kiʻi no Dark Fracture, e hāʻawi ana i ka poʻe pā me ka ʻike o kāna mau hiʻohiʻona pāʻani iwi-chilling a me nā ʻano weliweli psychological. Hoʻokumu ʻia e Twisted II Studio, ʻo kēia pāʻani e hiki mai ana e hoʻoheheʻe i nā mea pāʻani i kahi hiʻohiʻona kanaka mua e hoʻomaikaʻi i ka ʻike pāʻani weliweli. Hōʻike ʻo Dark Fracture i nā mea pāʻani kūʻokoʻa e hoʻohiki i kahi hālāwai weliweli lewa.

Hōʻike ka trailer i nā ʻano like ʻole o nā kaiapuni eerie a ʻokoʻa e hiki ai i nā mea pāʻani ke ʻimi, e hāʻawi ana i kahi huakaʻi ikaika i hoʻopiha ʻia me nā moʻolelo koʻikoʻi a me nā mea pāʻani weliweli.

Hoʻomaka ka Dark Fracture trailer me kahi hōʻike weliweli VHS-style, kahi e hōʻike ai ke kanaka ʻeha i kāna mau hakakā a hōʻike i kona makemake e wehe i ke kumu o kona mau manaʻo pilikia. Hoʻonohonoho kēia i ke kahua no nā mea hoʻoweliweli psychological o ka pāʻani, e hōʻike ana i ke kaua ikaika o ka protagonist i kāna mau daimonio i loko.

A laila hoʻololi ka trailer e hōʻike i kahi koho o nā pae hauʻoli e hoʻokomo ʻia i loko o Dark Fracture. ʻO kēia mau kaiapuni, i hōʻike ʻia mai kahi hiʻohiʻona kanaka mua, he mea weliweli a hopohopo ʻole. ʻIke ʻia ka pae mua ma ke ala maʻalahi akā hoʻololi koke ʻia i wahi hoʻopilikia i noho ʻia e kahi mea hoʻoweliweli, e hoʻoikaika ana i ka hiʻohiʻona pōʻino o ka protagonist.

Ma waho aʻe o ka hoʻolālā pae, hōʻike ka trailer i nā mea weliweli, e like me nā manu lele lele a me nā mea ʻē aʻe, kahi e hoʻoweliweli nui ai i ka pāʻani.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, hopu pono ka Dark Fracture trailer i nā mea hoʻonāukiuki o kāna hoʻolālā pae a me nā mea weliweli, e hoʻoikaika ana i ka hoʻāʻo ʻana o ka protagonist e pakele i kahi hiʻohiʻona pō. Hoʻohiki kēia i kahi ʻike pāʻani hoʻoweliweli psychological a kū hoʻokahi, e hoʻolako kikoʻī i nā mea hoʻoweliweli weliweli.

Hoʻokuʻu ʻia ʻo Dark Fracture i 2024 a loaʻa iā ia ma PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, a me nā kahua PC. Loaʻa ka Prologue edition o ka pāʻani ma Steam, e hāʻawi ana i nā mea pāʻani i kahi sneak peek i ka manaʻo a me nā mea like ʻole, e ʻae iā lākou e kali i nā mea e hiki mai ana.

