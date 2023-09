Makemake ʻoe i kahi pahū mai ka wā i hala? E kauoha mua i ka MEGA Xbox 360 Building Set!

Inā makemake ʻoe i ka nostalgic no ka honua pāʻani o 2007, ʻo MEGA wale nō ka mea iā ʻoe. Ke hoʻolauna nei i ka 3:4 hou Xbox 360 Building Set, piha me kahi pahu pahu o Halo 3. ʻOiai ʻaʻole e teleport ke kope pahu pahu i ka pāʻani ma kāu pale, hana pū ia me ka console e like me ka mea maoli!

He $150 ke kumu kūʻai ʻana o kēia hale hōʻiliʻili hale no ke kauoha mua ma o Target ma US. Hāʻawi ia i kahi kumu hoʻohālike Xbox 360 piha i kūkulu ʻia me nā kikoʻī ʻoiaʻiʻo a pololei. Loaʻa i ka console a me ka mea hoʻoponopono nā kukui hana e hoʻonui i ka ʻike pāʻani. Wehe ka console e hōʻike i kahi disc drive a me nā mea kupanaha ʻē aʻe, a ke hoʻokomo ʻoe i ka diski Halo 3-themed, hoʻāla ka motherboard.

ʻO nā hiʻohiʻona koʻikoʻi o ka MEGA Xbox 360 Building Set me kahi kīkī paʻakikī hiki ke hoʻoneʻe ʻia, hiki ke ʻike ʻia i loko o ka ʻaoʻao ma ka wehe ʻana i nā paneli ʻaoʻao, a me ka launa pū ʻana me nā pūʻulu hale MEGA ʻē aʻe a me nā pūʻulu hale inoa inoa inoa ʻē aʻe.

Manaʻo ʻia no ka poʻe kūkulu hale 18 a ʻoi aʻe e hauʻoli nei i ka ʻike hale hoʻomaikaʻi a paʻakikī, e loaʻa kēia replica Xbox 360 console e hoʻomaka ana ma ʻOkakopa 8 ma US.

Inā makemake ʻoe e kauoha mua i kēia hoʻonohonoho pāʻani nostalgic, e nānā i ka loulou i hāʻawi ʻia ma lalo no ka ʻaoʻao hale kūʻai. Eia kekahi, ua hoʻokomo mākou i kekahi mau kiʻi hou aʻe o kēia hoʻonohonoho maikaʻi e hoʻonui i kou hoihoi.

E haʻi mai iā mākou ma nā ʻōlelo inā ʻoe e noʻonoʻo nei e hoʻohui i kēia blast mai ka wā i hala i kāu hōʻiliʻili i kēia mahina aʻe!