ʻO Crankbrothers Stamp 1 V2 Flat Pedals: Ka Paʻa Paʻa a me ka Paʻa ma ke Kumukūʻai Kūʻai.

ʻO ka Crankbrothers Stamp 1 V2 flat pedals he mana i hoʻolālā hou ʻia o ka laulā Stamp kaulana. Hāʻawi kēia mau pedals composite-body i ka paʻa maikaʻi loa a me ka paʻa, e hoʻolilo iā lākou i koho maikaʻi loa no nā mea holo kaʻa mauna.

ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona koʻikoʻi o nā pedals Stamp 1 V2 ko lākou paʻa nui, mahalo i nā pine metala hiki ke hoʻoneʻe ʻia. Hele mai nā pedals ma nā ʻano liʻiliʻi a nui, e mālama ana i nā mea holo me nā wāwae mai EU35 a EU49.

ʻO ke ana ʻana i ka 109x109mm ma ko lākou mau kiko nui loa, ʻo nā pedals Stamp 1 V2 he paepae like me ka concavity liʻiliʻi ma ka ʻaoʻao o waho. ʻO nā pedals e wili ma luna o kahi wili kila chromoly forged a loaʻa i ʻelua IGUS bushings no ka hana maʻalahi.

Me 10 mau pine hiki ke hoʻoneʻe ʻia i kēlā me kēia ʻaoʻao, e kū ana i ka 5mm mai ke kino o ka pedal, hāʻawi ka Stamp 1 V2 pedals i ka traction maʻamau. ʻO nā ʻāpana liʻiliʻi a me ka chamfered o nā pedals e kōkua i ka pale ʻana i nā hopena a hoʻomaikaʻi i ka lōʻihi.

Hiki ke hoʻohana hou ʻia nā pedals Stamp 1 V2, me ka maʻalahi o ka mālama ʻana. ʻOiai ʻaʻohe o lākou awa momona e like me ka Stamp 7 kiʻekiʻe, ua maʻalahi lākou e mālama no ka hana lōʻihi.

Ua uhi ʻia kēia mau pedal e Crankbrothers 'elima makahiki palapala hoʻokō a loaʻa i nā kala like ʻole ʻelima. He 350g ka nui o ka la'ana ho'ā'o 'ele'ele no kēlā me kēia pa'a, no laila e ma'alahi lākou me ka 'ole e kaumaha i ka lō'ihi.

ʻO ka holoʻokoʻa, hāʻawi nā Crankbrothers Stamp 1 V2 flat pedals i ka paʻa a me ka paʻa i ke kumu kūʻai. Inā he mea hoʻomaka ʻoe a i ʻole he kanaka holo kaʻa, he koho maikaʻi kēia mau pedals no kāu kaʻa kaʻa mauna.

