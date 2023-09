ʻO Jim Cramer's Lightning Round: Stock Picks and Warnings

Ma kēia paʻi o ka pōʻai uila "Mad Money's", hāʻawi ka mea hoʻokipa ʻo Jim Cramer i kāna ʻike wikiwiki ʻana i nā ʻano mea like ʻole i hōʻike ʻia e nā mea kelepona. Eia kāna mau ʻike:

1. ʻO Norfolk Hema: Manaʻo ʻo Cramer ʻo Norfolk Southern he kumu kūʻai maikaʻi loa, me ka ʻōlelo ʻana aia i kēia manawa ma kona pae haʻahaʻa loa i ka manawa lōʻihi. Aʻo ʻo ia i nā mea kūʻai aku e kūʻai mālie i ke kumukūʻai, i nā pae, ma ke kūʻai mua ʻana i nā ʻāpana he 50 a laila e kali ana i kahi liʻiliʻi ma mua o ke kūʻai ʻana hou aku.

2. Sofi: Hōʻike ʻo Cramer i kona manaʻo maikaʻi no Sofi, me ka ʻike ʻana ua pāpālua ke kumukūʻai akā hiki ke hoʻomau i ka piʻi.

3. VinFast: Ke aʻo ikaika nei ʻo Cramer e kūʻē i ka hoʻopukapuka kālā ma VinFast. Hōʻike ʻo ia i ka nele o nā kūʻai kaʻa a manaʻo ʻo ia e haʻalele i ka ʻoihana, me ka hoʻoikaika ʻana ʻaʻole pono ia e kūʻai i ka lehulehu.

4. PG&E: ʻAʻohe manaʻo a manaʻo kikoʻī i hāʻawi ʻia e pili ana i ka PG&E.

5. Arrowhead Pharmaceuticals: Hōʻike ʻo Cramer i kēia manawa ke pale aku nei ʻo ia i nā waihona e nalowale ana ke kālā. Ua ʻōlelo ʻo ia e makemake ʻo ia i ka ʻike hou aʻe e pili ana i ka Arrowhead Pharmaceuticals ma mua o ka noʻonoʻo ʻana iā ia he mea hiki ke hoʻopukapuka.

6. Accenture: Hoʻomaikaʻi ʻo Cramer iā Accenture no kāna Luna Nui, ʻo Julie Sweet, ka mea āna i manaʻo ai he ʻokoʻa. Manaʻo ʻo ia e kōkua ʻo Accenture i nā ʻoihana i ka hoʻokele ʻana i ka paʻakikī o ka ʻenehana a hana ʻo ia ma ke ʻano he "digitizer."

7. ʻO Alnylam Pharmaceuticals: ʻAʻole i hāʻawi ʻia kahi ʻōlelo kikoʻī a i ʻole ka manaʻo e pili ana i ka Alnylam Pharmaceuticals.

He mea nui e hoʻomaopopo he mau manaʻo wikiwiki kēia i hāʻawi ʻia e Cramer i ka wā o ka ʻāpana pōʻai uila a ʻaʻole pono e ʻike ʻia he ʻōlelo aʻoaʻo hoʻopukapuka piha. Paipai ʻia nā mea hoʻopukapuka e hana i ka noiʻi a me ka nānā ʻana ma mua o ka hana ʻana i nā hoʻoholo hoʻopukapuka.

Sources:

- "Mad Money" me Jim Cramer, CNBC (www.cnbc.com)