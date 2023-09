Ua ʻōlelo ʻo Jim Cramer i nā mea hoʻopukapuka e hoʻopaʻa i ka Apple Stock ʻoiai ke pāpā ʻia ʻo iPhone o Kina

Ua koi ʻo Jim Cramer o CNBC i nā mea hoʻopukapuka ʻaʻole e kūʻai aku i kā lākou mau ʻāpana Apple ma hope o nā hōʻike ua pāpā ʻo Kina i ka hoʻohana ʻana i nā iPhones e nā limahana aupuni. ʻOiai ua hāʻule ka waiwai o Apple ma hope o ka nūhou, ke kūpaʻa nei ʻo Cramer i ka hiki o ka hui ke hoʻololi a hoʻokele i ke kūlana.

ʻO Kina ke kolu o ka mākeke nui loa o Apple, ʻo ia ka 18% o kāna loaʻa kālā. Hoʻohui ʻia, hana ʻia kahi hapa nui o nā huahana Apple ma ka ʻāina. ʻO ka pāpā ʻana i nā iPhones no nā limahana aupuni hiki ke loaʻa ka hopena nui i ka loaʻa kālā o Apple. Eia nō naʻe, manaʻoʻiʻo ʻo Cramer he hiki iā Apple ke loaʻa i nā hopena ʻē aʻe e hoʻēmi i nā hopena.

Hōʻike ʻo Cramer i ke koʻikoʻi o ka hoʻololi ʻana o Apple, e kuhikuhi ana i nā ʻenehana ʻē aʻe e like me Alphabet (hui makua o Google) a me Amazon. Ua hoʻololi maikaʻi kēia mau ʻoihana i kā lākou mau makana i ka manawa, e alakaʻi ana i ka ulu mau. Manaʻo ʻo Cramer e hiki iā Apple, ma lalo o ke alakaʻi ʻana o ka Luna Nui ʻo Tim Cook, hiki ke loaʻa i kahi kuʻikahi e hoʻoponopono ai i nā hopohopo o Kina a me nā pono ʻoihana o Apple.

ʻO ka poʻe hoʻolale kālā e koho e kūʻai aku i nā ʻāpana Apple i kēia manawa ke pilikia nei i ka nalowale ʻana i ka piʻi ʻana o nā kumukūʻai i alakaʻi ʻia e nā hoʻokuʻu iPhone e hiki mai ana a i ʻole ka ʻike hou ʻole. Manaʻo ʻo Cramer ʻaʻole hilinaʻi wale ka kūleʻa o Apple i kāna mau kelepona maikaʻi akā i kona hiki ke hana hou iā ia iho a ʻimi i nā manawa hou.

I ka hopena, ʻōlelo ʻo Cramer i nā mea hoʻopukapuka e hoʻopaʻa i kā lākou mau ʻāpana Apple, me ka manaʻo e loaʻa ka ʻoihana i nā ala e hoʻoponopono ai a lanakila i nā pilikia i hoʻopuka ʻia e ka pāpā iPhone o Kina.

Sources:

- CNBC (ʻatikala kumu)