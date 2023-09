Nā ʻōlelo aʻoaʻo hoʻolālā kikohoʻe no ka hoʻokiʻekiʻe ʻana i kāu ʻike

Ua lilo ka hōʻailona kikohoʻe i mea pono no nā ʻoihana e ʻimi nei e hoʻopili a hoʻopaʻa i kā lākou poʻe hālāwai. No ke kōkua ʻana iā ʻoe i ka hana ʻana i nā maʻiʻo nani a maikaʻi hoʻi, eia kekahi mau ʻōlelo aʻoaʻo hoʻolālā hōʻailona kikohoʻe.

1. E hoʻonui i kāu mau hiʻohiʻona me nā ʻāpana kala a me nā hopena: E hoʻohana i nā uhi kala a me nā hopena e hoʻohui i ka hohonu a me ka nui i kāu mau kiʻi hōʻailona kikohoʻe. Hoʻololi kēia i nā maʻiʻo maʻalahi i mau haku kiʻi kiʻi kiʻi.

2. E hahai i ke Kumukānāwai 60-30-10: Loaʻa i ka haku mele ʻoluʻolu ma ke kaulike ʻana i nā kala mana, lua, a me ka leo. Mālama kēia lula i ke ʻano o ka lokahi a me ke kaulike i kāu mau pale hōʻailona kikohoʻe.

3. E hoʻāʻo me ka hui ʻana o ka waihoʻoluʻu: E hana i nā hōʻike ikaika ma o ka hui ʻana a me ka hoʻohālikelike ʻana i nā aka a me nā gradients. Hoʻohui kēia i ka hoihoi ʻike a hoʻonui i kāu ʻike ma nā pale kikohoʻe.

4. E hoʻohana i nā waihoʻoluʻu wiwo ʻole e kū i waho: E hoʻopaʻa i ka manaʻo ma ka hoʻohana ʻana i nā waihoʻoluʻu ikaika e kūlike me kāu brand. Kōkua kēia i kāu hōʻailona kikohoʻe e kū i waho o ka lehulehu a waiho i kahi manaʻo mau i ka poʻe nānā.

5. E hoʻokō i ka Coding Color for Navigation: E maʻalahi i ka poʻe nānā ke hoʻokele i kāu mau pale hōʻailona kikohoʻe ma o ka hoʻonohonoho ʻana i nā ʻike a me nā waeʻano me nā kala ʻokoʻa. Hoʻonui kēia i ka ʻike mea hoʻohana a alakaʻi i nā mea nānā me ka maʻalahi.

6. E hoʻokumu i ka Hierarchy ʻIke: E alakaʻi pono i ka nānā ʻana o ka poʻe nānā ma o ka hoʻohana ʻana i ka nui, ka waihoʻoluʻu, a me ka hoʻonohonoho ʻana e hōʻoia i ka ʻike koʻikoʻi. ʻO kēia ka mea e hōʻoia i ka hōʻike ʻia ʻana o nā memo koʻikoʻi ma kāu hōʻailona kikohoʻe.

7. E hoʻolālā i nā mea hoʻolālā i kāu poʻe i manaʻo ʻia: E noʻonoʻo i nā makemake a me nā demographics o kāu poʻe i manaʻo ʻia i ka wā e hana ana i nā ʻike hōʻailona kikohoʻe. Kōkua kēia hana maʻamau i ka hoʻopili ʻana me nā mea nānā a hoʻonui i ka hoʻopili.

8. E hoʻohana i ka Negative Space: E hoʻonui i ka ʻike maka a me ka maopopo ma o ka hoʻohana ʻana i nā wahi hakahaka i kāu hōʻailona kikohoʻe. Hāʻawi kēia i kāu lumi maʻiʻo e hanu a pale i ka clutter ma ka pale.

9. Hoʻonui i ka ʻike no nā pale ʻokoʻa: E hōʻoia i ka ʻike maka ʻana ma o ka hoʻonui ʻana i kāu ʻike hōʻailona kikohoʻe no nā ʻano nui a me nā hoʻoholo. Hōʻoia kēia i ka maikaʻi o kāu ʻike ma kekahi pale.

10. Hoʻohui i nā ʻElemu Kūkākūkā: E hoʻopili i kāu poʻe hālāwai ma o ka hoʻopili ʻana i nā mea pili e like me nā pale paʻi, QR code, a i ʻole nā ​​​​mea hana. Hoʻoikaika kēia i ke komo ʻana o ka mea hoʻohana a hana i nā ʻike poina ʻole.

Ma ka hahai ʻana i kēia mau ʻōlelo aʻoaʻo hoʻolālā hōʻailona kikohoʻe, hiki iā ʻoe ke hana i nā ʻike hoʻohiwahiwa a me ka hopena e waiho ana i kahi manaʻo mau loa i kāu poʻe hālāwai. E hoʻomanaʻo e hoʻomau i ka kūlike me kāu hōʻailona ʻana i kāu ʻike kikoʻī āpau no kahi ʻano ʻike paʻa.

Sources:

- Jennifer Gvozdek, Omnivex

- Hōʻailona Digital i kēia lā (ʻatikala kumu)

Nānā: Ua wehe ʻia nā URL mai nā kumu.