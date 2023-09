Ka Hana ʻana me nā hoa noho walaʻau: He aha kāu e hana ai ma ke kānāwai?

ʻO ka noho ʻana ma kahi kokoke i nā hoalauna e hana hou ana i kā lākou mau hale mahiʻai hiki ke hoʻopilikia a hoʻopilikia i kou ʻohana. Hiki ke pilikia ka walaʻau mau a me ka haunaele, ʻoiai inā he mau keiki liʻiliʻi kāu a ke hoʻāʻo nei e leʻaleʻa i ka lewa maikaʻi ma waho.

He mea nui e hoʻoponopono i ke kūlana me ka mālama ʻana i ka pilina maikaʻi me kou mau hoalauna. ʻO kahi koho kānāwai i loaʻa iā ʻoe, ʻo ia ke hilinaʻi i ke kānāwai o Nuisance, e pili ana i kekahi hana a i ʻole hana ʻole e hoʻopilikia kūpono ʻole i nā kuleana o kekahi e pili ana i ka leʻaleʻa o kā lākou waiwai. E nānā ka ʻaha i ka nui o ke keakea a hoʻoholo i ka mea kūpono e manaʻo ai ma waena o nā hoalauna.

I ka loiloi ʻana i ka hoʻopiʻi ʻino, e noʻonoʻo ʻia nā kūlana kūloko. ʻOkoʻa ke kiʻekiʻe o ka walaʻau i manaʻo ʻia he kūpono ma ke kikowaena o ke kūlanakauhale mai kēlā ma ke kula a i ʻole ka ʻāina. ʻO ka mea pōʻino, ʻaʻohe wehewehe kikoʻī o ka walaʻau e like me ka nuisance, akā ke ʻōlelo nei ka Environmental Protection Agency Act 1992 e lilo ka walaʻau i mea ʻino ke "leo nui, hoʻomau, hoʻomau pinepine ʻia, ʻo ia ka lōʻihi a i ʻole ke kani ʻana i kēlā mau manawa. e hāʻawi i kumu kūpono no ka hoʻonāukiuki."

ʻO ka lōʻihi o ke keakea ʻana kekahi mea i manaʻo ʻia e nā ʻaha. ʻO ka maʻamau, ʻoi aku ka lōʻihi o ka hoʻopaʻa ʻana, ʻoi aku ka nui o ka manaʻo ʻia he kumu ʻole. ʻO ka mālama ʻana i kahi moʻolelo o ka wā i kū ai ka walaʻau a me ka hopena o ia mea hiki iā ʻoe ke hoʻoikaika i kāu hihia.

Eia hou, hiki iā ʻoe ke nānā ma ka pūnaewele e ʻike inā loaʻa i kou mau hoalauna ka ʻae hoʻolālā no kā lākou hana hou ʻana. Hoʻokomo pinepine ka ʻae hoʻolālā i nā kūlana e pili ana i ka walaʻau a me nā manawa kūkulu. ʻO nā hana i ʻae ʻole ʻia, nā mea i hana ʻia me ka ʻole o ka hoʻolālā ʻana, hiki ke kau ʻia i nā hana hoʻokō e ka mana hoʻolālā, e like me ke koi ʻana i ka wehe ʻana a i ʻole ka hoʻololi ʻana o ka hale.

Ma mua o ka lawe ʻana i kekahi hana kānāwai, pono e hoʻokokoke i kou hoalauna a hoʻāʻo e ʻimi i kahi ʻōlelo hoʻoholo me ka ʻoluʻolu. Hiki ke alakaʻi pinepine i ka kamaʻilio a me ka hoʻomaopopo ʻana i ka hopena maikaʻi no nā ʻaoʻao ʻelua.

Source: Stephen Coppinger, Loio ma Walsh & Partners, Loio a me Komisina no ka Hoohiki, Cork