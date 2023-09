Ua hoʻopaneʻe ʻia ka XDefiant o Ubisoft ma hope o ka hōʻole ʻana i ka hōʻoia e PlayStation a me Xbox

ʻO ka pāʻani e hiki mai ana ʻo Ubisoft, XDefiant, ua lohi ʻia ma muli o nā pilikia hōʻoia mai PlayStation a me Xbox. ʻO ka mea hana hoʻokō o ka pāʻani, ʻo Mark Rubin, kaʻana like me nā mea pāʻani ma o kahi pou blog, e wehewehe ana ua waiho ʻo Ubisoft i ka pāʻani no ka hōʻoia ʻana i Iulai. Eia naʻe, i ka waena o ʻAukake, ua loaʻa iā XDefiant kahi hopena "Not Pass".

Ua ʻae ʻo Rubin ua hoʻohaʻahaʻa lākou i ka hana hoʻokō i koi ʻia a ʻōlelo ʻo ia, "Inā ua hala, a laila hiki iā mākou ke holo i ka hopena o ʻAukake. ʻAʻole naʻe, a no laila ua hoʻopau mākou i nā pule ʻekolu a ʻehā paha i ka hoʻoponopono ʻana i kēlā mau pilikia a hoʻomākaukau e hana i kahi palapala ʻē aʻe.

ʻO ka nūhou maikaʻi e hoʻouna hou ʻia ʻo XDefiant i nā ʻaoʻao mua ma lalo o ʻelua pule, e hōʻike ana i kahi hiki ke hoʻokuʻu ʻia ma waena o ka hopena o Kepakemapa. Eia nō naʻe, ua ʻōlelo pū ʻo Rubin i kahi "kūlana kūlana" kahi e loaʻa ai ka pāʻani i kahi Pass conditional, ka hopena i kahi lā hoʻokahi me nā hoʻoponopono hope. E koi ana kēia i ka lā hoʻokuʻu i ke kakahiaka/waena o ʻOkakopa.

ʻO XDefiant, i hoʻomaka mua ʻia ma 2021 ma ke ʻano he inoa Tom Clancy, ua hele mua i nā mana beta i nā mahina i hala. Ua wehewehe ʻo Rubin ʻo ke kumu i hoʻolaha ʻole ai ʻo Ubisoft i kahi lā hoʻokuʻu paʻa no ka mea ua manaʻo lākou i nā hoʻokolohua beta he mau hoʻokolohua maoli, ʻaʻole wale nā ​​hanana kūʻai. ʻO ka pahuhopu ka hōʻiliʻili ʻana i nā manaʻo koʻikoʻi a hōʻoia i kahi ʻike pāʻani nani a leʻaleʻa.

Ua hoʻopau ʻo Rubin i ka pou moʻomanaʻo ma ka ʻōlelo ʻana e hiki koke ana ka lā hoʻokuʻu, ʻoiai ke hana ikaika nei lākou e hoʻoponopono i nā pilikia hoʻokō a hoʻokō i nā kūlana i koi ʻia e PlayStation a me Xbox.

