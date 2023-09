ʻO ka hui pū ʻana ma waena o Comcast a me CCBC e alakaʻi i ka ʻike a me ka hoʻopaʻa ʻana i ka Polokalamu Hoʻohui Affordable

Ua hui pū ʻo Comcast a me ke Kula Kaiapuni o Baltimore County (CCBC) e hoʻomaka i kahi polokalamu Digital Navigator e manaʻo ana e hoʻomaikaʻi i ka pilina pūnaewele a me nā mākau kikohoʻe ma ka ʻāina ʻo Baltimore. E hoʻohana ka papahana i nā haumāna CCBC i hoʻomaʻamaʻa ʻia e kōkua i nā kamaʻāina, me nā haumāna CCBC, e lanakila i nā mea pale i ka loaʻa ʻana o ka pūnaewele e like me ka hiki ke loaʻa, ke komo ʻana i nā polokalamu, a me nā mākau kikohoʻe.

Ma o kahi haʻawina $150,000 mai Comcast, kokoke i ʻumi mau haumāna CCBC e hoʻolimalima ʻia a aʻo ʻia ma ke ʻano he Digital Navigators. Na kēia poʻe hoʻokele e hoʻonaʻauao i nā kamaʻāina e pili ana i nā kumuwaiwai i loaʻa iā lākou a kōkua iā lākou e hoʻopili i ka pūnaewele wikiwiki no nā haʻawina kula a me nā ʻimi hana.

Ke hoʻolaha nei ʻo Comcast i nā kuʻikahi pūnaewele kūʻokoʻa a hoʻolaha i ka ʻōlelo e pili ana i ka Affordable Connectivity Program (ACP) a ke aupuni federal. Hāʻawi ka ACP i nā poʻe kūpono me kahi pōmaikaʻi $30 / mahina no kā lākou bila pūnaewele. Hiki i nā mea kūʻai Comcast kūpono ke loaʻa i ka pūnaewele home ma o Comcast's Internet Essentials a i ʻole Internet Essentials Plus me ka uku ʻole ke hoʻohana ʻia ka pōmaikaʻi ACP.

Ua hōʻoia ʻia ke kumu hoʻohālike Digital Navigator i ka pani ʻana i ka māhele kikohoʻe a me ka hōʻemi ʻana i nā like ʻole socioeconomic. Wahi a kahi noiʻi hou a ka Boston Consulting Group, ʻoi aku ma mua o 65% o ka poʻe pane noiʻi i hoʻohana i nā lawelawe Digital Navigator i loaʻa ka ʻike pūnaewele a i ʻole kamepiula a papa paha ma ka home. Eia kekahi, ʻoi aku ma mua o 85% o nā mea pane i hōʻike i ka hoʻohana pinepine ʻana i ka pūnaewele, a nui ka poʻe i ʻike i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka mālama olakino a me ka loaʻa ʻana o nā pono kumu.

Ua hōʻike ʻo Johnny Olszewski Luna Hoʻokele o Baltimore County i kāna kūpaʻa e pani i ka māhele kikohoʻe a hoʻomaikaʻi i ka papahana Digital Navigator no ke kōkua ʻana i nā haumāna a me nā lālā o ke kaiāulu e pili a aʻo e pili ana i ka ʻenehana hou.

Ke hana ikaika nei ʻo Comcast i ka holomua ʻana i ke kaulike kikohoʻe ma nā kaiāulu āna e lawelawe nei. Ma Maryland wale nō, ua hoʻolilo ʻo Comcast i $28.8 miliona i ke kālā a me nā haʻawina i nā ʻano waiwai ʻole. Ua hoʻokomo pū ka hui ma luna o 40 Lift Zones ma Maryland e hāʻawi i ka lawelawe WiFi manuahi i nā kikowaena kaiāulu.

ʻO ka hui pū ʻana ma waena o Comcast a me CCBC he ʻāpana o Project UP, ʻo Comcast's $1 biliona kūpaʻa i ka holomua ʻana i ke kaulike kikohoʻe. Kūkulu ʻia kēia hui ʻana ma luna o kā lākou hui mua ʻana e lawe mai i ka pūnaewele kiʻekiʻe i nā hale noho i mālama ʻole ʻia ma Northern Baltimore County.

Me kēia hoʻolālā, manaʻo ʻo Comcast a me CCBC e hoʻopaʻa i ka māhele kikohoʻe, e hoʻoikaika i nā haumāna, a e hōʻoia i ka hiki ʻole o ka pūnaewele ke pale aku i ka holomua o ka ʻoihana.

Sources:

- Hoʻokuʻu paʻi Comcast

- Ke kula kaiaulu o Baltimore County pūnaewele