Hoʻomaʻamaʻa i nā alakaʻi ʻoiaʻiʻo: New Season Premieres ma Kepakemapa 18

Ua hoʻi hou mai nei ke kumu hoʻokele ʻo Muriel Wilkins me kahi kau hou o kāna podcast, ʻo Coaching Real Leaders. I kēia kau, ʻimi ʻo Wilkins i nā luʻi e kū nei i nā luna manawa mua, nā alakaʻi waena, a me nā luna hoʻokele i kā lākou ʻoihana.

Ma ka podcast holoʻokoʻa, komo ʻo Wilkins i nā kamaʻilio aʻoaʻo e hoʻoponopono i nā nīnau pili ʻoihana. ʻO kekahi o nā kumuhana i uhi ʻia, ʻo ia ka hoʻoholo ʻana inā pono e lilo kahi hana pōkole, loiloi i ka holomua o ka ʻoihana, a me ke kūkulu ʻana i nā pilina kūpono me nā hoa hana a me nā luna.

Ma ka hoʻolohe ʻana i kēia mau kau aʻo pololei, hiki i ka poʻe hoʻolohe ke loaʻa nā ʻike i manaʻo ʻole ʻia e pili ana iā lākou iho a ʻike i nā hana kūpono e neʻe i mua i kā lākou ʻoihana ponoʻī. Hāʻawi ʻo Wilkins i ke alakaʻi a me ke kākoʻo i kēlā me kēia alakaʻi, e kōkua ana iā lākou e lanakila i nā pilikia a hoʻokō i kā lākou mau pahuhopu.

Hoʻi hou ʻo Coaching Real Leaders no kāna kau ʻeono i Kepakemapa. Hāʻawi kēlā me kēia ʻāpana i kahi manawa kūʻokoʻa e aʻo mai nā hiʻohiʻona aʻoaʻo honua maoli. Inā he luna manawa mua ʻoe e ʻimi nei i ke alakaʻi a i ʻole he luna e ʻimi ana i nā hoʻolālā hou, he waiwai waiwai kēia podcast.

