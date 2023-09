Hoʻokuʻu ʻo Codezero i ka Beta lehulehu o ka huahana Flagship, hoʻolalelale i ka hoʻomohala polokalamu

Ua hoʻolaha ʻo Codezero, kahi hui hoʻomohala polokalamu ʻōiwi maoli, i ka hoʻokuʻu ʻana o ka lehulehu beta o kāna huahana kiʻekiʻe i ka wā o ka hālāwai Civo Navigate Europe ma Lākana. Ke manaʻo nei kēia mana 2.0 o ka hāmeʻa e hoʻololi i ke kaʻina hana hoʻomohala polokalamu, e hiki ai i ka code wikiwiki a ʻoi aku ka maikaʻi me ka liʻiliʻi o nā pōpoki a me nā haki.

Hoʻomohala ʻia e Narayan Sainaney, he limahana mua o Microsoft, hāʻawi ʻo Codezero i nā mea hoʻohana i ka hiki ke wili koke i kahi hui Kubernetes ma lalo o kanaiwa kekona. Hāʻawi pū ia i nā kaiapuni like ʻole no ka debugging a me ka hoʻāʻo ʻana, e hoʻolauna ana i nā pae hou o ka ʻike a me ka launa pū ʻana i ka mea i kapa ʻia e ka hui "Omni-Dev."

Hōʻike kēia ala i kahi hoʻololi paradigm i ka hoʻomohala polokalamu a loaʻa i ke kākoʻo mai nā alakaʻi ʻoihana e like me Nick Caldwell, GM mua o Twitter, a me Marty Weiner, CTO mua o Reddit.

Ua hōʻike ʻo Reed Clayton, ka mea hoʻokumu a me ka Luna Nui o Codezero i kona hauʻoli e pili ana i ka hoʻololi ʻana i ke ʻano o ka hana ʻana o ke kaiāulu hoʻomohala polokalamu ʻōiwi. Ua hoʻoikaika ʻo ia i ka mea hana e hiki ai i nā hui nui ke hana pū me ka maikaʻi, e hiki ai ke kākau wikiwiki, hoʻāʻo, a me ka waiho ʻana i nā code.

Ua hōʻike ʻo Co-founder a me CTO Narayan Sainaney i ka hoʻomaikaʻi nui ʻana o nā mea hana a Codezero i ka hoʻomohala ʻana, e hiki ai i nā ʻoihana ke hoʻolaha i nā huahana me ka liʻiliʻi o nā pōpoki a me nā haʻihaʻi palekana. Ua hōʻike ʻo ia i ka manaʻolana o ka hui no nā mea hoʻomohala e hui pū me ka lehulehu beta a ʻike i kahi ʻano hoʻomohala hou.

I ka wā o ka hālāwai Civo Navigate Europe, ua loaʻa i ka poʻe i hele mai ka manawa e hoʻāʻo mua i ka hoʻonā Codezero ma kahi papa hana ola. ʻO Mark Boost, ka Luna Nui o Civo, ua hoʻokūpaʻa i ka misionari kaʻana o Codezero a me Civo e hoʻopuka i nā ʻike alakaʻi mākeke no nā mea hoʻomohala. Ua ʻōlelo ʻo ia, ʻo ka mea hana a Codezero, ke hui pū ʻia me ka lawelawe kapuaʻi haʻahaʻa haʻahaʻa a me ka hana kiʻekiʻe o Civo, hiki i nā mea hoʻomohala ke nānā aku i ka hāʻawi ʻana i nā polokalamu ʻokoʻa me ka ʻole o ke keʻakeʻa ʻana o nā ʻoihana waiwai a hilinaʻi ʻole.

I ka hōʻuluʻulu ʻana, ʻo ka hoʻokuʻu ʻana o ka lehulehu beta o Codezero e hōʻike ana i kahi manawa hoʻololi i ka hoʻomohala polokalamu. Hāʻawi kā lākou Omniscient Dev mea hana i nā mea hoʻomohala e hana like i loko o kahi kaiapuni i hoʻohālikelike ʻia, e hōʻemi nui ana i ka manawa e pono ai no ka hoʻāʻo ʻana a me ka debugging ʻoiai e hoʻomaikaʻi ana i ka maikaʻi code. Ma o ka launa pū ʻana me nā alakaʻi ʻoihana a me nā manaʻo maikaʻi mai ka poʻe i hele i ka hālāwai Civo Navigate Europe, ua mākaukau ʻo Codezero e hoʻololi i ke kaʻina hana hoʻomohala polokalamu.

Sources:

- Paena pūnaewele Codezero

- ʻO ka hui Civo Navigate ʻEulopa