ʻO ka nui o nā kūlanakauhale: Skylines 2

Ma kahi hālāwai demo i hala iho nei ma Gamescom, ʻo ka pāʻani e hiki mai ana ʻo Cities: Skylines 2 i pīhoihoi i nā mea pāʻani me kāna mau wahi pāʻani nui. ʻO nā palapala 'āina o ka pāʻani ma kahi o 5 mau manawa ʻoi aku ka nui ma mua o nā Cities: Skylines. Ua ʻike ʻia ka nui o kēia mau wahi i ka wā i hoʻonui ʻia ai nā mea pāʻani a ʻike i ka hoʻomau ʻana o ke kāmela.

I ka wā o ka demo, ua hoʻonoho ʻia ka mea pāʻani ma kahi palapala ʻāina fjord nani me kahi ʻano ʻano maʻamau. Ua aʻo ʻia ke kumu aʻo i ke kumu o ka hoʻokomo ʻana i ke alanui, ka pili wai a me ka uila, a me ka zoning no nā wahi noho, ʻoihana, a me nā wahi kalepa. Eia naʻe, ua hoʻohaʻahaʻa ka mea pāʻani i ka nui o ka wahi pāʻani a me ka ʻike ʻole i hoʻopaʻa ʻia i ko lākou mau hale ma kahi ʻāpana liʻiliʻi o ka palapala ʻāina. I ka wā i hana ai lākou i paipu hoʻoheheʻe wai e holo ana i ke kai, ʻike lākou i ka nui o ka palapala ʻāina i ka holo ʻana o ka paipu no nā mile.

Ua hōʻike ka ʻike i ka "noʻonoʻo kūlanakauhale liʻiliʻi" mua o ka mea pāʻani. ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i ka nui o ke keʻena pāʻani he mea nui a hoihoi. Hāʻawi ke kumu aʻo i nā menus intuitive e hoʻoponopono i nā pilikia, e like me nā hopohopo o nā kamaʻāina e pili ana i ka nele o ka haukapila kokoke a me ka haumia mai kahi kahua mana.

ʻOiai nā hewa mua, ua ʻike ka mea pāʻani i ka leʻaleʻa a me ka ʻoluʻolu. Ke nānā nei i nā hale e piʻi a hoʻohana i nā menus intuitive e hoʻoponopono i nā pilikia i hana ʻia kahi manaʻo o ka hoʻokō. Ke nānā nei ka mea pāʻani i ka pāʻani Cities: Skylines 2 piha, ʻike lākou i ka pono e aʻo hou e pili ana i ka hoʻolālā kūlanakauhale a me ka hoʻokele kālā.

ʻO ka holoʻokoʻa, Cities: Skylines 2 hoʻohiki e hāʻawi i nā mea pāʻani i kahi ʻike hohonu a ākea, me nā palapala 'āina e ʻae ai i ke kūkulu ʻana i ke kūlanakauhale nui a me ka hoʻoholo hoʻoholo.

