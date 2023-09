ʻO ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka mākaʻikaʻi palekana a Google: He pale ikaika e kūʻē i ka hoʻouka ʻana i ka Phishing

Ua hoʻolauna ʻo Google i kahi hiʻohiʻona hou i kāna polokalamu Chrome e manaʻo nei e hāʻawi i nā mea hoʻohana me ka pale ʻoi aku ka maikaʻi mai ka hoʻouka ʻana i ka phishing. ʻO nā hoʻolaha Phishing, e pili ana i nā pūnaewele hoʻopunipuni a i ʻole nā ​​leka uila e hoʻolilo ana i kumu kūpono, ua hoʻopilikia nui ʻia ma o ka hoʻopili ʻana i nā polokalamu me nā maʻi virus a alakaʻi i nā poho kālā ma o nā scams. Me ka hoʻolaha ʻana o Enhanced Safe Browsing, manaʻolana ʻo Google e kōkua i nā mea hoʻohana e pale i ka hāʻule ʻana i ia mau hoʻouka kaua.

Hoʻonui ʻia ʻo Safe Browsing, kahi hiʻohiʻona koho ma mua, e lilo ia i hoʻonohonoho paʻamau no nā mea hoʻohana Chrome ma ke ʻano o ka hōʻano hou makahiki 15 o ka polokalamu kele pūnaewele. Ke nānā nei kēia hiʻohiʻona i nā URL o nā pūnaewele e pili ana i kahi papa inoa hou o nā pūnaewele ʻino i mālama ʻia ma nā kikowaena ao Google i ka manawa maoli. Inā loaʻa kahi pāʻani, pāpā ʻia ka pūnaewele a hōʻike ʻia kahi ʻōlelo aʻo i ka mea hoʻohana.

Hoʻololi kēia mea hou i ka hiʻohiʻona pale phishing kahiko o Google i kapa ʻia ʻo Safe Browsing, nāna i mālama i kahi papa inoa o nā pūnaewele ʻino ma ka lolouila o ka mea hoʻohana. Eia nō naʻe, ua kaupalena ʻia kēia ala no ka mea ʻaʻole hiki ke ʻike i nā pūnaewele phishing i hoʻokuʻu ʻia ma hope o ka hoʻohou hope. Hoʻoponopono ʻia kēia ma ka hilinaʻi ʻana i nā kikowaena kapuaʻi Google no ka pale ʻana i kēia lā.

Ma ka hoʻopau ʻana i ka hiʻohiʻona Safe Browsing kahiko a me ka hana ʻana i ka Enhanced Safe Browsing i ka hoʻonohonoho paʻamau, manaʻo ʻo Google e hōʻemi i ka nui o nā hoʻāʻo phishing i ʻike ʻole ʻia. Manaʻo ka hui i ka hoʻomaikaʻi ʻana o 25% i ka pale ʻana i ka malware a me ka hoʻoweliweli phishing ma o ka hoʻololi ʻana i ka hiʻohiʻona i hoʻonui ʻia.

ʻOiai ʻo Enhanced Safe Browsing e hāʻawi i ka palekana i hoʻomaikaʻi ʻia, hele mai ia me nā hopohopo pilikino. Ke hoʻohana nei ka hiʻona i kahi waihona i mālama ʻia ma nā kikowaena Google, e hoʻouna ʻia kēlā me kēia URL i kipa ʻia e ka mea hoʻohana iā Google no ka nānā ʻana. Ke hopohopo nei kekahi mau mea hoʻohana i ka hiki ke hoʻohana ʻo Google i kēia ʻikepili no nā kumu hoʻolaha, e pili ana i nā hana ʻohi ʻikepili o ka hui i hala. Eia naʻe, hōʻoiaʻiʻo ʻo Google i nā mea hoʻohana e hoʻohana wale ʻia nā ʻikepili i hoʻouna ʻia ma o Enhanced Safe Browsing no ka pale phishing a ʻaʻole no nā kumu ʻē aʻe.

Hoʻolālā ʻo Google e neʻe i nā mea hoʻohana a pau i Enhanced Safe Browsing i nā pule e hiki mai ana. Hiki i kēia mea hana hou i ka hakakā ʻana i ka phishing ke hāʻawi i nā mea hoʻohana me ka palekana i hoʻonui ʻia, ʻoiai ke hoʻoponopono ʻia ko lākou mau manaʻo pilikino.

