Loaʻa ka Google Chrome App i kahi hoʻolālā hoihoi no kāna lā hānau 15

Ke hoʻolauleʻa nei ʻo Google i kāna lā hānau 15th me kahi mea hou no ka Google Chrome app. ʻO kekahi o nā hoʻololi nui loa ʻo ia ka hoʻokomo ʻana i ka ʻōlelo hoʻolālā Material You, e ʻae ana i nā koho hoʻoponopono hou aʻe. Ua hoʻokomo mua ʻia kēia ʻōlelo hoʻolālā me ka Android 12 a ua hoʻomaikaʻi ʻia no kona hiki ke hoʻololi i ke ʻano o nā kelepona Android.

Me ka hōʻano hou, hiki i nā mea hoʻohana Chrome ke komo i kahi panel "Customize Chrome" kahi e hiki ai iā lākou ke koho mai nā ʻano kala e hoʻopilikino i kā lākou ʻike mākaʻikaʻi. Mālama ʻia kēia mau koho maʻamau i kēlā me kēia profile, e maʻalahi i nā mea hoʻohana me nā ʻaoʻao he nui e hoʻokaʻawale i waena o lākou.

Ma waho aʻe o nā hoʻololi hoʻolālā, ke hoʻomaikaʻi ʻia nei ka papa kuhikuhi Chrome e hāʻawi i ka ʻike wikiwiki i nā hoʻonui Chrome, Google Translate, a me Google Password Manager. E maʻalahi kēia i nā mea hoʻohana e komo i kā lākou mau hiʻohiʻona punahele a me nā lawelawe me nā kaomi liʻiliʻi.

Ke loaʻa nei ka Chrome Web Store i kahi hoʻolālā hou, e hōʻike ana i nā ʻōlelo aʻoaʻo pilikino a me nā hōʻiliʻili curated o nā hoʻonui. Aia kekahi ʻāpana hoʻonui AI-powered, e mālama ana i ka ulu nui o nā mea hana i alakaʻi ʻia e AI.

Eia kekahi, ke hoʻohui nei ʻo Google i nā mana hou i Chrome e hoʻonui ai i ka ʻike mākaʻikaʻi. ʻO kekahi o ia hiʻohiʻona, ʻo ia ka pihi "Huli i kēia ʻaoʻao me Google", e wehe ana i kahi ʻaoʻao ʻaoʻao no ka huli ʻana me ka nalowale ʻole o ke kūlana o ka mea hoʻohana i kēia manawa. He mea maʻalahi kēia i ka loaʻa ʻana o ka ʻike a hana i nā hulina me ka hoʻopau ʻole i ka holo ʻana.

Ke hoʻonui nei ʻo Google i kāna Huli Generative Experience (SGE), e manaʻo nei e hoʻololi i ke ʻano o ka huli ʻana o ka poʻe. ʻOiai i kaupalena mua ʻia i ka loaʻa ʻana, ke wehe nei ʻo Google iā ia no ka hoʻāʻo ʻana i ka US Hāʻawi kēia hiʻohiʻona i nā mea hoʻohana i kahi ʻike i ka wā e hiki mai ana o ka ʻimi a me nā hana hou a Google e hana nei.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, manaʻo kēia mau mea hou i ka Google Chrome app a me ka Chrome Web Store e hoʻomaikaʻi i ka hana maʻamau o ka mea hoʻohana, hiki ke komo, a me ka pono o ka nānā ʻana. Me ka ʻōlelo hoʻolālā a me nā hiʻohiʻona i hoʻomaikaʻi ʻia, hiki i nā mea hoʻohana Chrome ke manaʻo i kahi ʻike mākaʻikaʻi pilikino a maʻalahi.

