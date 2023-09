Ua hāʻule ʻo Apple ma muli o ka pāpā ʻana o Kina i ka hoʻohana ʻana i nā iPhones ma ka hana

Ua hāʻule nā ​​māhele o Apple ma luna o 3% i nā lā ʻelua i hala iho nei ma hope o ka hōʻike ʻana ua kauoha ʻo Beijing i nā limahana ma kekahi mau keʻena aupuni kūloko e hoʻōki i ka hoʻohana ʻana i nā polokalamu kelepona Apple ma ka hana. ʻO kēia neʻe ʻana a Kina e hōʻike ana i ka ulu ʻana o nā ʻāʻī ma waena o nā aupuni ʻelua a lilo i mea hoʻomanaʻo ʻoiai ʻo kahi ʻoihana e like me ka mana a me ka mamao e like me Apple ʻaʻole pale ʻia i nā hopena.

Ua pili pū ka nūhou i ka mea hoʻolako Apple Qualcomm, i loaʻa i kahi emi nui o kahi kokoke i 7%. ʻO Qualcomm kekahi o nā hui US me kahi noho ikaika ma Kina, e hoʻopilikia loa i nā piʻi ʻana o ka hoʻopaʻapaʻa kālepa ma waena o nā ʻāina ʻelua.

ʻOiai e hopohopo paha kēia hoʻomohala ʻana, manaʻo kekahi poʻe loiloi he manawa kūpono ia no nā mea hoʻopukapuka. He hui koʻikoʻi ʻo Apple me kahi huahana i mahalo nui ʻia a me kahi kaiaolaola ikaika e kākoʻo iā ia. Hiki i kēia hoʻihoʻi ke lilo i manawa kūpono no nā mea hoʻopukapuka e kūʻai i nā ʻāpana Apple ma ke kumu kūʻai haʻahaʻa.

ʻO ka hoʻoholo a Kina e hoʻopaʻa i ka hoʻohana ʻana i nā iPhones ma ka hana e hōʻike ana i ka pilina paʻakikī ma waena o ka ʻāina a me ka ʻenehana ʻenehana. Ua alo ʻo Apple i nā luʻi ma Kina, e komo pū ana i nā pilikia hoʻoponopono a me ka hoʻonui ʻana i ka hoʻokūkū mai nā mea hana kelepona home. ʻO kēia neʻe hou e hōʻike hou ana i ka dynamics paʻakikī e pāʻani ana no nā hui multinational e hana ana ma ka mākeke Kina.

He mea nui e hoʻomaopopo i ka noho ʻana o Kina i mākeke koʻikoʻi no Apple, e helu ana i kahi hapa nui o kāna loaʻa kālā. ʻO nā palena i kau ʻia ma ka hoʻohana ʻana i nā polokalamu Apple e ke aupuni Kina hiki ke loaʻa i kahi hopena koʻikoʻi ma ka laina lalo o ka hui.

ʻOiai ʻo kēia hoʻihoʻi ʻana, ʻo ka maikaʻi o ka inoa inoa inoa o Apple a me ke kūlana kumu kūʻai kūpaʻa kūpono no ka holomua mau. Ua ʻae nā huahana hou a me ka kaiaola o ka hui e ulu i nā mākeke like ʻole o ka honua.

