Hoʻokuʻu ʻo Huawei ʻo Kina i ka Mate 60 Pro+ kelepona no ke kūʻai aku

Ua hoʻolauna ʻo Huawei Technologies o Kina i ke kelepona ʻo Mate 60 Pro+ no ke kūʻai mua ʻana. ʻO kēia hoʻohui hou i ka moʻo Mate e hōʻike ana i ka kūleʻa o ka hui ʻenehana Kina i ka lanakila ʻana i nā hoʻopaʻi US. ʻAʻole like me ka hoʻomaka mua o ka Mate 60 Pro, ʻaʻole i hoʻolaha mua ʻo Huawei i ka Mate 60 Pro + ma mua. Ua hoʻolaha ka hui ma kāna hale kūʻai pūnaewele e hiki i nā mea kūʻai ke hoʻomaka i ke kau ʻana i nā kauoha mai 10:08 am (0208 GMT), me ka lawe ʻana i manaʻo ʻia e ʻOkakopa 9.

ʻO nā kikoʻī i hāʻawi ʻia e Huawei no ka Mate 60 Pro+ e hoʻohālikelike i kona hiki ke hoʻopili i ʻelua mau satelite i ka manawa like a me kāna waihona kūloko nui aʻe i hoʻohālikelike ʻia me ka Mate 60 Pro. Eia naʻe, ʻaʻole i hōʻike ka hui i ke kumukūʻai o ke kelepona. Wahi a nā hoʻokolohua wikiwiki i hōʻike ʻia e nā mea kūʻai aku ma ka pānaehana kaiapili Kina, ua hōʻike ka Mate 60 Pro + i nā wikiwiki hoʻoiho ma mua o nā kelepona 5G kiʻekiʻe.

Ua hōʻike ʻia kahi loiloi teardown i alakaʻi ʻia e TechInsights e hoʻohana ʻia ke kelepona e ka chip Kirin 9000s hou, i hana ʻia ma Kina e Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC). Ua ʻike ʻia kēia ʻike he mea nui loa no Huawei, no ka mea, ʻo ka loaʻa ʻana o ka ʻoihana i nā mea hana chipmaking e pono ai no ka hana ʻana i nā hiʻohiʻona lima kiʻekiʻe i kaupalena ʻia ma muli o nā hoʻopaʻi US mai 2019. chips.

Ma kahi o ka Mate 60 Pro+, ua wehe pū ʻo Huawei i ka Huawei Mate X5, kahi mana hou o kāna moʻo kelepona paʻi.

Nā wehewehena:

- Kirin 9000s chip: He chip i hoʻomohala ʻia e Huawei no kāna mau kelepona.

- Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC): He hui hoʻokumu semiconductor Kina.

