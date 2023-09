Hoʻokuʻu ʻo Huawei ʻo Huawei ʻo Kina i ka Mate 60 Pro+ kelepona paʻa

Ua hoʻomaka ʻo Huawei Technologies o Kina i nā presales no kāna kelepona hou loa, ʻo ka Mate 60 Pro+. Me ka ʻole o ka hoʻolaha mua ʻana, ua hoʻolaha ka hui ma kāna hale kūʻai pūnaewele e hoʻomaka ana e lawe i nā kauoha no ke kelepona. ʻO nā kikoʻī i hāʻawi ʻia no ke kelepona e hōʻike ana i kona hiki ke hoʻopili i ʻelua mau satelite i ka manawa like a me kāna waiho ʻana i loko nui i hoʻohālikelike ʻia me ka Mate 60 Pro. ʻAʻole naʻe i hōʻike ʻia ke kumukūʻai.

Ua hōʻike aku nā mea kūʻai aku ma Kina i ka wikiwiki o ka hoʻoiho ʻana ma ka Mate 60 Pro, ma mua o nā kelepona 5G kiʻekiʻe. Ua hōʻike ʻia kahi loiloi haʻalulu o ke kelepona i alakaʻi ʻia e TechInsights e hoʻohana ʻia e ka Kirin 9000s chip, i hana ʻia e Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) ma Kina. He mea koʻikoʻi kēia ʻike no Huawei, no ka mea, ua hoʻopaʻa ʻia ʻo ia i ke komo ʻana i nā mea hana chipmaking mai 2019 ma muli o nā hoʻopaʻi US.

Ua kaupalena ʻia ka hiki ʻana o Huawei e hana i nā hiʻohiʻona paʻa lima kiʻekiʻe, a ua hilinaʻi ka ʻoihana i nā pahu i hoʻopaʻa ʻia no ka hoʻomaka ʻana o nā pūʻulu liʻiliʻi o nā hiʻohiʻona 5G. ʻO ka hoʻomaka ʻana o ka chip Kirin 9000s hou e hōʻike ana i kahi holomua no Huawei.

Ma kahi o ka Mate 60 Pro+, ua hoʻolaha pū ʻo Huawei i ka Huawei Mate X5, kahi mana hou o kāna moʻo kelepona hiki ke hoʻopili.

Ma ka holoʻokoʻa, ʻo ka hoʻokuʻu ʻana o Huawei i ka Mate 60 Pro + e hōʻike ana i ke kūpaʻa o ka ʻoihana i mua o nā hoʻopaʻi US. Ma ka hāʻawi ʻana i nā hiʻohiʻona hou a me ka hoʻohana ʻana i nā chips i hana ʻia ma ka home, hoʻomau ʻo Huawei i ka hoʻokūkū ma ka mākeke kelepona ʻoiai ke hoʻomau nei nā pilikia.

Nānā: He hōʻuluʻulu kākau kēia ʻatikala e pili ana i ka ʻatikala kumu. ʻAʻole i loaʻa i ka ʻatikala kumu kumu nā loulou i nā pūnaewele kikoʻī.