Hoʻonui ʻo Kina i ka pāpā ʻana i nā iPhones no nā limahana aupuni a me nā hui aupuni

Ua hōʻike ʻia ua hoʻonui ke aupuni Kina i kāna pāpā ʻana i nā iPhones i nā limahana aupuni kūloko a me nā hui aupuni. Ma hope o ka pāpā mua i hoʻolaha ʻia no nā limahana o ke aupuni waena. Ua aʻo mua kekahi mau keʻena i kā lākou poʻe limahana e lawe ʻole i nā iPhones i ka hana, a ke manaʻo ʻia nei e hoʻonui ʻia ka pāpā.

ʻO ka pāpā ʻana i nā huahana Apple i manaʻo ʻia he ʻāpana o ka hana a Beijing e hōʻemi i ka hilinaʻi ʻana i ka ʻenehana US. Ua ʻoi aku ʻo Kina ma mua o 150,000 mau hui aupuni, e hoʻohana ana ma luna o 56 miliona mau kānaka. Ua kaupalena ʻia ka hoʻohana ʻana i nā ʻenehana hana ʻē aʻe i nā wahi hana e pili ana i ke aupuni mai ka makahiki 2018, akā ua hoʻonui hou ʻia e hoʻokomo i nā smartphones.

ʻO ka nūhou o ka pāpā i hoʻonui ʻia ke kumu o ka hāʻule ʻana o 6% i nā ʻāpana o Apple. ʻO Kina kekahi o nā mākeke nui loa o Apple, e hoʻonui ana i ka hapalima o kāna loaʻa kālā. Eia nō naʻe, manaʻo ka poʻe loiloi e kaupalena ʻia ka hopena o ka pāpā ʻana i ka loaʻa kālā holoʻokoʻa o Apple, me kahi hiʻohiʻona maikaʻi loa o ka loaʻa kālā he 4%.

ʻOiai ʻo ka pāpā ʻana, hoʻomau ka hana ʻana o Apple ma Kina, me ka 90% o kāna mau huahana i hana ʻia ma ka ʻāina. Eia nō naʻe, ua wikiwiki ka ʻoihana i nā hoʻolālā e hoʻololi i kāna hana ma waho o Kina, me ka neʻe ʻana o kekahi hana iPhone 14 i India.

ʻO nā pāpā i kau ʻia e Kina ma Apple e ʻike ʻia e kekahi poʻe loiloi e like me ke ʻano o ka tit-for-tat i ka pane ʻana i nā mea paʻa i kau ʻia ma nā ʻoihana kelepona Kina, e like me Huawei, ma nā ʻāina ʻē aʻe. ʻO ka hoʻomau ʻana o ka hoʻopaʻapaʻa geopolitical ma waena o ʻAmelika a me Kina ua hopena i nā palena ma nā ʻaoʻao ʻelua, me ka ʻae ʻana o ʻAmelika i ke komo ʻana o Kina i nā lako koʻikoʻi a me Kina e hoʻoikaika nei e lilo i mea kūʻokoʻa i ka hana semiconductor.

ʻAʻole ʻōlelo ʻo Apple i ka pāpā i hoʻonui ʻia.

