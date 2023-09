Ke alakaʻi nei ʻo Apple Pay Glitch hou i nā koena moʻokāki maikaʻi ʻole

ʻO kahi hana hou e pili ana iā Apple Cash a me CashApp ua hoʻāla i nā mea hoʻohana me nā koena moʻokāki maikaʻi ʻole. Ua ʻike ʻia ua hiki i kekahi mau mea kūʻai ke hoʻoili kālā mai kā lākou CashApp moʻokāki iā Apple Pay, ʻoiai inā ʻaʻohe o kā lākou CashApp koena. Ua hoʻohana kēia mau mea hoʻohana i kēia glitch e kiʻi i nā hāʻawi DoorDash a me nā lawelawe ʻē aʻe.

Ma ka Pōʻalima, ua ʻike ʻia kekahi mau ʻoihana lawelawe kālā, me Apple Pay a me CashApp. ʻAʻole ʻike ʻia ke kumu o kēia mau pio a ʻaʻole maopopo inā pili lākou. ʻAʻole hiki i nā mea hoʻohana ke komo i kā lākou moʻokāki no kekahi mau hola. Eia naʻe, me he mea lā e hoʻi hou ana nā lawelawe i ka mea maʻamau i ka wā e hoʻoholo ʻia ai nā hana ʻino.

Ua hoʻomaopopo ʻo Apple i ka pilikia me nā kālepa Apple Cash ma ke ahiahi Poaha a hōʻailona iā ia e like me ka hoʻoholo ʻana ma ka Pōʻalima. Ua kamaʻilio pū ʻo Square, ka hui makua o CashApp, i nā pilikia ma kāna mau ʻaoʻao kākoʻo a me ka ʻoihana pūnaewele. Ua wehewehe ka hui ʻaʻole na nā hackers ka pilikia.

Ua hōʻike ʻo Cash App i nā pilikia like ma kāna kahua kākoʻo US a ʻōlelo i nā mea kūʻai aku e pale i ka hoʻāʻo hou ʻana i nā hana i hāʻule ʻole a hiki i ka hoʻoholo ʻana o ka pilikia. Eia naʻe, ma ke kakahiaka Poʻalima, ua hōʻike ʻo Cash App i nā mea kūʻai aku hiki iā lākou ke hoʻohui i ke kālā a kūʻai aku me kā lākou Kāleka Kāleka.

Ua hōʻike ʻia kekahi mau mea hoʻohana i ka ʻoihana pūnaewele i hoʻohana i ka hoʻohana ʻana ua laka ʻia kā lākou CashApp moʻokāki a ua hōʻike ʻia kā lākou Apple Pay moʻokāki i nā kaulike maikaʻi ʻole. ʻAʻole maopopo ka pehea e hoʻoholo ai kēia mau kaulike maikaʻi ʻole.

Nā Puna: Apple, Square, Cash App