Hoʻonui ka Sensiworm Robot o GE Aerospace i ka palekana o ka mokulele

Ua hoʻolauna ʻo GE Aerospace i kahi lopako hou loa i kapa ʻia ʻo Sensiworm (Soft ElectroNics Skin-Innervated Robotic Worm) i hoʻolālā ʻia e hoʻomaikaʻi i ka palekana o ka mokulele. Hoʻolako ʻia me nā kāmela, kūkulu ʻia ʻo Sensiworm e nānā i nā ʻāpana mokulele, ʻoi aku nā ʻenekini, e hāʻawi ana i nā hiʻohiʻona ʻike a me ka lohe ʻana no nā ʻenekinia. Ma ke kolo ʻana i nā ʻāpana a me nā ʻeke o kahi ʻenekini, hiki iā Sensiworm ke ʻike i nā māwae a me ka ʻino, e hoʻouna ana i nā kiʻi wikiō ola i nā mea hana kanaka.

ʻOiai ua hoʻohana mua ʻia nā mea hana kiʻekiʻe no ka nānā ʻana i nā mokulele, aia nā palena. No ka laʻana, ʻaʻole hiki i ka borescope wikiō ke nānā i ka turbine ʻenekini holoʻokoʻa no ka mea e hoʻonā maoli ka umekaumaha i kona piko ke hoʻopaʻa ʻole ʻia i kahi hale i loko o ka ʻenekini. I ka hoʻohālikelike ʻana, hāʻawi nā robots hoʻoikaika ponoʻī e like me Sensiworm i nā mea ʻenekinia me ka ʻoi aku ka nui o ke komo ʻana a hoʻopau i ka pono e wehe i kahi mīkini no ka nānā pono ʻana.

"Me nā hoa liʻiliʻi-robot e like me Sensiworm, e loaʻa i nā mea lawelawe i nā pūʻulu ʻē aʻe o nā maka a me nā pepeiao e hana i ka nānā ʻana ma luna o ka ʻēheu," wahi a Deepak Trivedi, ka ʻenekini robotics poʻokela ma GE Aerospace Research. ʻO ka hoʻolālā palupalu a hoʻokō o Sensiworm hiki iā ia ke nānā i kēlā me kēia ʻīniha o ka mīkini jet, e hoʻouna ana i ka ʻikepili manawa maoli e pili ana i ke kūlana o nā ʻāpana e nānā mau ai nā mea hana.

I kēia manawa, hiki iā Sensiworm ke hana i nā nānā, akā ʻike ʻo GE Aerospace i kahi mana o ka robot e hiki mai ana e hiki ke hana hou. Hiki ke hoʻomohala ʻia ʻo Sensiworm ma o ke kālā a me ka hui pū ʻana me SEMI Flex Tech, ka US Army Research Lab, Binghamton University, a me UES, Inc.

ʻOiai ʻaʻole maopopo i ka wā e mākaukau ai ka mana hope loa o Sensiworm no ka hoʻolaha ʻana, ua hoʻohiki ʻo ia he mea hana palekana kūpono no ka ʻoihana mokulele. Ua hana mua ʻo General Electric i kahi ilo robotic no kekahi kumu ʻē aʻe: ʻeli ʻana i nā tunnels.

Puna: Hoʻokumu ʻia kēia ʻatikala ma ka ʻike mai ka ʻatikala kumu, akā ʻaʻohe URL e hāʻawi ʻia.