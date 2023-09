ʻO nā kamepiula pāʻani pāʻani maikaʻi loa ma lalo o ₹50,000 me ka hana ʻokoʻa

Inā ʻoe ma ka mākeke no kahi kamepiula pāʻani pili kālā ma lalo o ₹50,000, ua hele mai ʻoe i kahi kūpono. Hāʻawi kēia mau laptops i ka hana paʻa me ka haki ʻole o ka panakō. ʻOiai ʻaʻole i loaʻa iā lākou nā hiʻohiʻona kiʻekiʻe o nā kamepiula pāʻani ʻoi aku ka pipiʻi, hāʻawi mau lākou i kahi ʻike pāʻani maʻamau no nā inoa inoa like ʻole.

ʻO kahi koho maikaʻi loa ʻo ka Acer Aspire 7 AMD Ryzen 5 Hexa Core 5500U Gaming Laptop. Hāʻawi ia i kahi kaʻina hana AMD Ryzen 5 ikaika, NVIDIA GeForce GTX 1650 kiʻi me 4GB memo, 8GB RAM, a me kahi 512GB SSD. Hāʻawi kēia kamepiula i kahi kaulike ma waena o ka mana a me ka portability, e hana ana i kahi koho maikaʻi loa no nā mea pāʻani ma kahi kālā.

ʻO kahi koho ʻē aʻe ʻo ka Acer Aspire 7 AMD Ryzen 5 Quad Core 3550H Gaming Laptop. Hele mai ia me nā kiʻi kiʻi NVIDIA GeForce GTX 1650, 8GB RAM, a me kahi SSD 512GB. ʻOiai hiki i ka palena o 8GB RAM ke hoʻopili i ka multitasking, ke hāʻawi mau nei kēia kamepiula i ka hana kūpono ma ke kumu kūʻai.

ʻO ka HP Laptop 14 kahi koho paʻa. Hāʻawi ia i kahi kaʻina hana AMD Ryzen 5, AMD Radeon Graphics, 8GB LPDDR5 RAM, a me kahi 512GB SSD. Me kāna hoʻolālā māmā a me ka hōʻike FHD koʻikoʻi, kūpono kēia kamepiula no nā mea pāʻani ma ka hele.

Inā makemake ʻoe i kahi kaʻina Intel, ʻo ka MSI Modern 15 kahi koho maikaʻi loa. Hele mai ia me kahi kaʻina hana Intel 11th Gen i5, Intel UHD Graphics, 8GB RAM, a me kahi 512GB NVMe SSD. ʻOiai ʻaʻole i loaʻa ka hōʻike hoihoi loa, hāʻawi mau ia i ka hana kūpono no ka pāʻani.

ʻO ka mea hope loa, pono e noʻonoʻo ka Dell Vostro 3425 Laptop. Hōʻike ia i kahi kaʻina hana Ryzen R5-5625U, 8GB DDR4 RAM, a me kahi 512GB SSD. Me kāna hōʻike FHD WVA AG a me Windows 11 ʻōnaehana hana, hāʻawi kēia kamepiula i kahi ʻike pāʻani paʻa.

I ka hopena, hāʻawi kēia mau laptops pāʻani ma lalo o ₹50,000 i ka hana ʻokoʻa me ka ʻole o ka haki ʻana i ka waihona. Inā makemake ʻoe i nā kaʻina hana AMD a i ʻole Intel, aia nā koho i loaʻa e kūpono i kāu mau pono a me kāu kālā. Hoʻomaikaʻi i kāu ʻike pāʻani me kēia mau laptops kūpono.

Sources:

