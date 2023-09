Hāʻawi ʻo Nintendo iā Mario Voice Actor Charles Martinet i kahi hoʻouna kūpono

Ua hoʻokuʻu ʻo Nintendo i kahi wikiō pōkole e hōʻike ana i ka mea hoʻokani leo leo Mario lōʻihi ʻo Charles Martinet a me Nintendo executive Shigeru Miyamoto, e hāʻawi ana iā Martinet i kahi hoʻouna kūpono i kona hoʻololi ʻana i kahi hana hou. I loko o ke wikiō, e noʻonoʻo ana ʻo Martinet i kona manawa e leo ai iā Mario a hōʻike i kona hauʻoli e pili ana i kāna hana hou ma ke ʻano he ʻelele Mario.

Ma hope o ʻAukake, ua hoʻolaha ʻo Nintendo e haʻalele ʻo Martinet mai ka leo ʻana iā Mario ma hope o 25 mau makahiki a lawe i kahi hana hou. Ua hoʻokūpaʻa kēia hoʻolaha i ka manaʻo e lawe ana kahi mea leo leo hou no ke ʻano o ka pāʻani e hiki mai ana, ʻo Super Mario Bros. Wonder.

ʻOiai ʻaʻole i hōʻike ʻo Nintendo ʻo wai ka leo hou o Mario, ua hōʻike ka hui i kona makemake i nā mea pā e ʻike iā lākou iho ma o ka pāʻani ʻana i ka pāʻani a me ka nānā ʻana i nā hōʻaiʻē. Ua manaʻo kekahi ua hāʻule paha ʻo Martinet a me Nintendo, akā ʻo ka wikiō i hoʻokuʻu ʻia e Nintendo e hōʻike ana ʻaʻohe manaʻo paʻakikī ma waena o lākou.

Ma ke ʻano he ʻelele Mario, e loaʻa iā Martinet ka manawa e huakaʻi i ka honua a kamaʻilio me nā mea pā, e kaʻana like i ka hauʻoli o ka franchise Mario. ʻOiai he mea ʻawaʻawa ʻaʻole ʻo Martinet ka leo o Mario i nā pāʻani, hiki i nā mea pā ke ʻike i kona hoihoi a me nā laina kiʻiʻoniʻoni.

Ua maopopo ua waiho ʻo Charles Martinet i kahi hōʻailona indelible ma ke kaiāulu pāʻani me kāna kiʻi ʻana iā Mario. Ke hoʻomaka nei ʻo ia i kēia huakaʻi hou, hiki i ka poʻe pā ke hōʻike i ko lākou mahalo no kāna hāʻawi ʻana i kekahi o nā kiʻi i aloha nui ʻia.

