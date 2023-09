ʻO ke koʻikoʻi o ka US Regulatory Sandbox no Crypto Innovation

Ua haʻi ʻo Komisina Caroline D. Pham o ka US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) i ka Cato Institute, e hoʻokūpaʻa ana i ka pono o kahi sandbox hoʻoponopono US no nā mākeke waiwai kikohoʻe. Ua hōʻike ʻo ia i ke koʻikoʻi o ka noho ʻana ma mua o ka pihi i kahi ʻoihana e ulu wikiwiki ana a hōʻike i nā hopohopo e pili ana i ke ala "kali a ʻike" i lawe ʻia e ʻAmelika i ka ʻenehana blockchain a me nā waiwai kikohoʻe.

Ma kāna mau ʻōlelo, ua noi ʻo Komisina Pham i ka hoʻomaka ʻana o ka papahana hoʻokele mua loa o US no nā mākeke waiwai kikohoʻe. Ua manaʻo ʻo ia e lilo kēia papahana hoʻokele ma ke ʻano he pahu pahu hoʻoponopono e hoʻāʻo, hōʻiliʻili i nā ʻikepili, a nānā i nā mea hou i loko o kahi ʻano palekana ma lalo o nā lula a me nā pale.

Ua hōʻike ʻo Komisina Pham ua komo mua nā mana ʻē aʻe o ka honua i nā pahu pahu hoʻoponopono e paipai i ka ulu a me ka holomua. Ua hōʻike ʻo ia i ka pono o ʻAmelika Hui Pū ʻIa e hana i nā hana koʻikoʻi a hāʻawi i ka mālamalama hoʻoponopono no nā waiwai kikohoʻe e hōʻoia i ka paʻa ʻana o nā pale kiaʻi. Ua ʻōlelo ʻo ia ʻo ia ka mea hoʻoponopono mua o ʻAmelika e hāʻawi i kahi ʻōnaehana hoʻoponopono piha no nā mākeke waiwai kikohoʻe kuleana a ua kākoʻo ʻo ia i ka CFTC e hoʻohana i kona mana e kākoʻo i ka hana hou.

No ka hoʻoponopono ʻana i nā pilikia pili kānāwai e pili ana i nā pahu pahu hoʻoponopono ma ka pae federal, ua noi ʻo Komisina Pham i ka hoʻohana ʻana i nā papahana hoʻokele. Ua koʻikoʻi ʻo ia i ka kūleʻa o nā papahana hoʻokele i ka wā i hala a me ko lākou pono i ka ʻimi palekana ʻana i nā huahana hou a me nā kūkulu mākeke e ulu nei. Ma o ka hoʻolauna ʻana a me ka hoʻomaʻemaʻe ʻana i nā hana hou, hiki i nā papahana hoʻokele ke kōkua i ka hōʻemi ʻana i nā pilikia a me ka hoʻonui ʻana i nā manawa o ka holomua.

Ua ʻōlelo ʻo Komisina Pham e hoʻomaka ka CFTC i kahi hoʻolālā hoʻokele no nā mākeke waiwai kikohoʻe e hōʻoia i ka noho ʻana o ʻAmelika ma mua o ka pihi. Ua hōʻike ʻo ia i ka pono e hōʻiliʻili i ka ʻikepili, e nānā i nā ʻano o nā papahana hoʻokele i hala, a hoʻomohala i kahi ala pragmatic i nā waiwai kikohoʻe a me ka hōʻailona. Ma ka hana ʻana pēlā, hiki i ka CFTC ke kākoʻo i kāna kauoha no ka hoʻoulu ʻana i nā mākeke ākea, maopopo, hoʻokūkū, a me ke kālā maikaʻi.

I ka hopena, ʻo nā ʻōlelo a Komisina Pham e hoʻokūpaʻa i ke koʻikoʻi o kahi sandbox hoʻoponopono US no ka hana hou crypto. Ma ka hoʻomaka ʻana i kahi papahana hoʻokele no nā mākeke waiwai kikohoʻe, hiki i ʻAmelika Hui Pū ʻIa ke hana i kahi papa hana palekana no nā ʻenehana hou a me nā hale mākeke i loko o nā lula a me nā pale e kū nei, e hōʻoia ana i ka ulu ʻana o ka hoʻokele waiwai a me ka hoʻokūkū ma ka mākeke honua.

Sources:

- Nā'ōlelo a ke Komisina CFTC Caroline D. Pham Ma mua o ka Cato Institute, Noho i mua o ka Curve: Crypto Regulation and Competitiveness