Loaʻa ka waiwai: ʻike ʻana i kahi ʻāpana o ka mōʻaukala ma ka ʻōpala

E noʻonoʻo i ka hina ʻana i kahi waiwai i ka kānana ʻana i ka ʻōpala. Ua ʻike ʻo Dolores McCulloch i ka wā i loaʻa ai iā ia kahi kiʻi poina ʻeleʻele a keʻokeʻo o Nogales i ka wā e pāʻani ana i ka tennis me kahi hoaaloha ma Anza Park. ʻAʻole wale kēia ʻike i hoʻopiʻi i kona hoihoi akā ua hōʻike pū i ke koʻikoʻi o ka mālama ʻana a me ka waiwai ʻana i nā mea hana mōʻaukala.

ʻO ka hui ʻana o McCulloch he mea hoʻomanaʻo e ʻike ʻia ka mōʻaukala ma nā wahi i manaʻo ʻole ʻia. ʻOiai ʻo ia a me kāna hoaaloha e ʻimi ana i nā mea i hoʻolei ʻia, ua ʻike lākou i kahi kiʻi i hūnā ʻia a poina no nā makahiki he nui. He hōʻike kēia ʻike ʻana i ka pono o ka makaʻala i ka mālama ʻana i kā mākou moʻolelo a me ka mālama ʻana i nā koena o ka wā i hala.

ʻIke ʻia ka Pimeria Alta Historical Society i ke koʻikoʻi o ka mālama ʻana i nā mea kahiko. ʻO Christine Courtland, ka pelekikena o ka Papa Hoʻokele o ka ʻaha kanaka, ke koʻikoʻi nei i ke koʻikoʻi o kēia mau ʻike a me ka waiwai a lākou e lawe mai ai i ka hoʻomaopopo ʻana i kā mākou hana i hala. ʻO ia mau mea hana e hiki ai iā mākou ke loaʻa nā ʻike i ke ola a me nā ʻike o ka poʻe i hele mai ma mua o mākou.

He mea koʻikoʻi ka mālama ʻana i ka mōʻaukala no nā hanauna e hiki mai ana. Ma ka nānā ʻana i nā mea waiwai mai ka wā i hala, hiki iā mākou ke loaʻa ka ʻike hohonu o ko mākou ʻike ponoʻī a me nā kaiāulu a mākou e noho nei. Ke alakaʻi nei kēia mau waiwai iā mākou i ka ʻike ʻana i nā loli a me ka holomua i hana ʻia i ka wā, a me ka mahalo i nā hoʻoilina i waiho ʻia e nā hanauna i hala.

I loko o kahi honua e hoʻomaka pinepine ana i ka mea hou a me ka wā e hiki mai ana, hoʻomanaʻo mai ka moʻolelo o ka ʻike ʻana o Dolores McCulloch iā mākou e hoʻolohe i nā mea i nānā ʻole ʻia. Aia ka mōʻaukala a puni mākou, e kali ana e wehe ʻia a mahalo ʻia. E hoʻoikaika ʻia kākou e kēia moʻolelo e mālama i nā mea waiwai o ko kākou wā i hala a ʻaʻole hoʻi e hoʻohaʻahaʻa i ka waiwai i hūnā ʻia ma nā wahi hiki ʻole.

Nā wehewehena:

– Nogales: he kūlanakauhale ma ka palena ma waena o Arizona, USA, a me Sonora, Mekiko, i kaulana no kona waiwai moʻomeheu a me ka mōʻaukala.

Sources:

ʻAʻohe URL i hāʻawi ʻia.