ʻO nā kālā kikohoʻe Central Bank (CBDCs) ma ke ʻano he mau mea uku palena palena

Hiki i nā Central Bank Digital currencies (CBDCs) ke hoʻololi i nā uku palena palena. ʻOiai ʻo ka hapa nui o nā kūkākūkā e pili ana i ka CBDC e pili ana i kā lākou hopena i ka ʻōnaehana kālā honua, ʻo kā lākou kuleana ma ke ʻano he mea uku palena palena ʻo ia ka mea nui. Loaʻa paha kēia hihia hoʻohana i ka hoʻohana ākea ma muli o ka paʻakikī paʻakikī o nā hoʻopaʻi kālā US ma Russia.

Ma muli o ka ʻoki ʻia ʻana mai ka ʻōnaehana kālā US honua, ua koi ʻia ʻo Russia e ʻimi i nā hoʻonohonoho ʻē aʻe no kāna kālepa honua. ʻO ka hoʻoholo ʻana i nā kālā aupuni o nā hoa kālepa a me ka hoʻohana ʻana i ka yuan Kina no ka uku ʻana me nā hoa ʻē aʻe ma waho o Kina ponoʻī ua puka mai he mau koho kūpono. Eia naʻe, he kumu kūʻai a maikaʻi ʻole kēia mau ʻano hana hoʻoponopono kālā ʻole, e hoʻemi ʻia lākou no nā ʻāina ʻaʻole i ʻae ʻia e ka US.

Hāʻawi nā CBDC i kahi hoʻonā i kēia pilikia ma o ka hāʻawi ʻana i kahi ʻōnaehana uku honua maʻalahi, wikiwiki a palekana. Ma ka ʻae ʻana i nā uku hoʻopaʻi pololei ma nā ʻāina he nui i ka palekana o ke kālā panakō waena, hiki i nā CBDC ke hoʻēmi i ka hopena o nā hoʻopaʻi i kau ʻia e ka US. Ua alakaʻi ka Bank for International Settlements (BIS) i nā hoʻokolohua e pili ana i ka hoʻoponopono ʻana i nā invoices kalepa a me nā kālepa FX ma kahi pūnaewele hoʻokahi me CBDC mai nā waihona kikowaena like ʻole, a ua hoʻohiki nā hopena. Manaʻo ka BIS ʻo ke komo pololei ʻana i nā uku palena palena me ka hoʻohana ʻana i CBDC he pahuhopu maoli a hiki ke hoʻokō.

Ma Rūsia, ua hoʻomaka ka hoʻomohala ʻana i kahi kahua CBDC e pili ana i kahi blockchain hou, i kapa ʻia ʻo ka mBridge ledger. Ua hōʻike ka Central Bank of Russia (CBR) i ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i nā uku palena palena ʻo ia kekahi o nā pono nui o kāna e-ruble i hoʻolālā ʻia. Manaʻo ke aupuni Lūkini i kahi kikowaena hoʻonohonoho maʻamau i hiki ke hoʻopili ʻia e nā platform CBDC mai nā ʻāina like ʻole, e hiki ai ke hoʻokumu i kahi ʻōnaehana hoʻomaʻemaʻe multilateral a me ka hoʻoponopono ʻana i nā kālā aupuni.

ʻOiai ua makaʻala kekahi mau ʻāina hoʻomohala, e like me Suedena, i ka hoʻomaka ʻana i kā lākou CBDC ponoʻī ma muli o nā hopohopo e pili ana i ke kūpaʻa kālā, ua ʻoi aku ka wikiwiki o ka hoʻokokoke ʻana o Rūsia. Ua kūkulu ʻia ke kahua ʻo CBDC Lūkini a hiki ke hoʻomākaukau ʻia i loko o nā mahina 12-24 e hiki mai ana. Pono e nānā ʻia kēia hoʻomohala ʻana no ka mea hiki ke loaʻa i nā hopena no ka wā e hiki mai ana o nā uku palena palena a me ke kālepa honua.

