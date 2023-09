Hōʻike ʻo Sony i ʻehā mau hōʻikeʻike LED Crystal hou no nā noi hana hoʻohua

Ua hoʻolauna ʻo Sony Electronics i ka moʻo VERONA, nona nā hōʻike LED aniani ʻehā i hoʻolālā ʻia no nā noi hana virtual. Hoʻopili kēia mau hōʻike i nā holomua ʻenehana hou loa a me ka hoʻokomo ʻana mai nā mea hana kiʻiʻoniʻoni e hāʻawi i ka maikaʻi a me ka maikaʻi no nā hopena virtual in-camera (VFX). ʻO nā ʻenehana koʻikoʻi i hoʻohana ʻia i ka hoʻomohala ʻana i nā hōʻike VERONA ʻo nā ʻenehana Deep Black a me Anti-Reflection Surface. Hoʻohui pū ʻia kēia mau ʻenehana i ka hōʻike ʻeleʻele a hōʻemi i ka nalowale ʻokoʻa i hoʻokumu ʻia e ka mālamalama mai nā panela LED pili a me nā lako kukui studio, a laila e hōʻemi ana i ka manawa ma hope o ka hana ʻana a me nā kumukūʻai. Me ka ʻōlinolino kiʻekiʻe o 1,500 cd/m2 a me kahi gamut kala ākea e uhi ana ma luna o 97% o DCI-P3, hāʻawi nā hōʻike VERONA i kahi ʻike ʻike maoli. Eia kekahi, hōʻike nā hōʻike i nā mea hoʻokele LED kiʻekiʻe e hiki ai i nā helu hoʻomaha kiʻekiʻe a hiki i 7,680Hz, e hōʻemi ana i nā kiʻi scanline i nā kiʻi kamera.

Ua hui pū ʻo Sony Electronics me nā alakaʻi o ka ʻoihana e hōʻoia i ka hoʻokomo maʻalahi a me ka maʻalahi o nā hōʻike VERONA ma nā papa hana. Hoʻolālā ʻia nā hōʻike me kahi hoʻolālā keʻena 1: 1, nā lima paʻa maʻalahi, ʻimi ʻana i nā pine, a me kahi ʻano laka ʻano lever hiki ke hana me ka ʻole o nā mea hana. Hiki iā lākou ke hoʻololi ʻia no ka curved, ke kau ʻana, a me ka hoʻopaʻa ʻana i nā hoʻolālā LED, e kākoʻo ana i nā pale lehulehu a hiki i 23 kapuaʻi ke kiʻekiʻe. Wahi a Kevin O'Connor, Luna Nui o Cinematic Production Solutions ma Sony Electronics, he mea koʻikoʻi nā hōʻike VERONA i ka hoʻohui pono ʻana i nā ʻāina maoli a me nā ʻano virtual i loko o nā huahana virtual.

E hōʻike ʻia ka moʻo VERONA ma ka hale ʻo Sony i ka wā o ka hanana IBC e hiki mai ana ma Amsterdam, a manaʻo ʻia e kūʻai ʻia ma Spring 2024.

Puna: Sony Electronics

E hoʻolauna ʻo TECNO i ke kelepona Flip Mua, ka PHANTOM V Flip 5G ma ka hanana Flagship

Ua hoʻolaha ʻo TECNO, kahi hōʻailona ʻenehana, i ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o kāna kelepona flip mua loa, ka PHANTOM V Flip 5G, ma ka hanana Flip in Style TECNO Flagship Product Launch 2023 e hiki mai ana ma Singapore i ka lā 22 Kepakemapa. me nā ʻenehana holomua. ʻO ka hoʻolauna ʻana o ka PHANTOM V Flip 5G e hōʻike ana i ka manaʻo o TECNO i ka ʻimi ʻana i nā ʻano kumu hou a me ka wehewehe hou ʻana i ke ʻano a me ka hana o nā kelepona flip. Hoʻopili ke kelepona kelepona hou me kā TECNO "Go Premium" hoʻolālā pāʻoihana honua, kahi e manaʻo ai e hana i kahi ʻano o nā hāmeʻa premium ma o ka hoʻohui ʻana i nā ʻenehana holomua me nā hoʻolālā nani.

Ma waho aʻe o ka PHANTOM V Flip 5G, e wehe pū ʻo TECNO i kāna mea hou TECNO MEGABOOK T1 2023 14-ʻīniha pona, i hoʻokuʻu mua ʻia ma IFA Berlin 2023. Me kēia mau huahana huahana hou, manaʻo ʻo TECNO e mālama i nā mea kūʻai aku e mahalo i nā ʻano ʻelua. ʻenehana noʻonoʻo i mua i kā lākou mau polokalamu.

Puna: TECNO

Hoʻokomo ʻo Kandao i ka QooCam3, kahi kāmela hana 360-Degree

Ua wehe ʻo Kandao Technology i kāna huahana hou loa, ʻo ka QooCam3, kahi kāmeʻa hana 360-degree i hoʻolālā ʻia no ka hopu ʻana i nā hanana. Hōʻike ka QooCam3 i nā lens maka iʻa ʻelua i hiki ke hopu i nā kihi like ʻole, e hana ana i nā wikiō 360-degree nani ma 5.7K 30FPS a me nā kiʻi panoramic 62MP kiʻekiʻe. Me ka puka ākea F1.6 a me ʻelua mau mea ʻike 1/1.55-inch, hana maikaʻi ka QooCam3 i nā kūlana haʻahaʻa haʻahaʻa. ʻO ke ʻano DNG8 o ​​ke kāmela, i hui pū ʻia me ka polokalamu RAW+, hoʻonui i nā kikoʻī āpau ma ka hopu ʻana i ʻewalu mau faila i hoʻokahi kiʻi a hoʻohui iā lākou, e hopena i ka maikaʻi o ke kiʻi.

Ma waho aʻe o kona hiki ke kiʻi a me ka wikiō, hoʻokomo ka QooCam3 i ka leo 360-degree Ambisonic, e hāʻawi ana i ke kani ākea a me ka immersive e hoʻokō i nā kiʻi. Hōʻike pū ka pahupaʻikiʻi i ka hoʻoili ʻana o Audio SuperSteady, e hōʻoiaʻiʻo ana i ke kuhikuhi pololei ʻana o ke kani me ka hoʻololi ʻana i ka pahupaʻikiʻi i ka wā pana. ʻO nā hiʻohiʻona kaulana ʻē aʻe e pili ana i ka SuperSteady Stabilization 2.0, 360-degree horizontal correction, IP68 wai a me ka lepo lepo, ka mana hoʻopono pane ma ka 1.9-inch LCD touchscreen, a me kahi pākaukau 1600mAh hiki ke wehe.

Loaʻa ka QooCam3 na Kandao i kēia manawa no ke kūʻai ʻana ma ke kumu kūʻai o $349.00.

Puna: Kandao Technology