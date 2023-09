Ua hui pū ʻo Dell a me ke Kulanui o Limerick ma ka ʻImi ʻAi-Powered Cancer Research

Ua hui pū ʻo Dell me ke Kulanui o Limerick (UL) ma ʻIlelani e holomua i ka noiʻi maʻi kanesa me ka hoʻohana ʻana i ka naʻauao artificial (AI). Hoʻopili pono ʻia ka hui ʻana i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka mālama ʻana i nā maʻi me ka lymphoma B-cell, e hoʻopili ana i ka ʻike wikiwiki, hoʻomaikaʻi ʻia ka mālama ʻana, a hoʻomaikaʻi i nā hopena lōʻihi.

No ka hoʻokō ʻana i kēia, ua hoʻomohala ʻo Dell i kahi kahua AI e hoʻohana ana i kāna mau waihona waihona hou a me nā kikowaena PowerEdge. Ua hoʻohui ʻia kēia paepae i loko o ka multicloud ecosystem o UL's Digital Cancer Research Center a hiki ke hana i nā māhoe kikohoʻe o nā maʻi. E kōkua kēia mau māhoe kikohoʻe i nā mea noiʻi ma nā ʻano like ʻole, me ka hoʻāʻo ʻana i ka biomarker wikiwiki no ka maʻi kanesa, ka loaʻa ʻana o ka ʻike hohonu i nā lāʻau lapaʻau kūpono, a me ka hoʻomohala ʻana i nā lāʻau lapaʻau pilikino e pili ana i nā hiʻohiʻona ʻokoʻa.

Ma ka hoʻomaopopo hou ʻana i ka pathogenesis o kēia mau maʻi ʻino, e loaʻa pū i nā mea noiʻi ka manawa kūpono e hoʻolālā i nā ala lapaʻau hou. No ka laʻana, hiki iā lākou ke noiʻi i ke kuleana o ka collagen i loko o ka micro-environment o ka tumo i ka hoʻolaha ʻana i nā cell cancerous ma loko o ke kino a me ka ʻōnaehana nerve waena.

ʻO ka pilina ma waena o Dell a me UL e manaʻo ʻia e holomua i ka ʻike o ka hoʻomohala ʻana i ka maʻi kanesa a hoʻonui i ka maʻi maʻi a me nā koho lapaʻau i loaʻa i nā maʻi maʻi maʻi. Ma o kēia hui pū ʻana, ʻo ka pahuhopu ka lawe ʻana i ka noiʻi maʻi maʻi maʻi i kahi pae hou, e hoʻopōmaikaʻi ana i nā poʻe maʻi a me nā limahana mālama olakino ma ka honua holoʻokoʻa.

Puna: Ke Kulanui o Limerick (UL)

Nā wehewehena:

1. B-cell lymphoma: He 'ano ma'i 'a'ai e pili ana i ke koko ke'oke'o i kapa 'ia 'o B. Hiki ke loaʻa ma nā ʻāpana like ʻole o ke kino a aia nā subtypes.

2. Ho'āʻo biomarker: He kaʻina hana no ka ʻike ʻana i nā molekele kikoʻī a i ʻole nā ​​hoʻololi genetic e hōʻike ana i ka hele ʻana a i ʻole ka piʻi ʻana o kahi maʻi.

3. Nā māhoe kikohoʻe: Nā hiʻohiʻona maoli o nā mea ola maoli a i ʻole nā ​​ʻōnaehana hiki ke hoʻohana ʻia no ka nānā ʻana, simulation, a me ka hoʻonui ʻana.

