Nā pāʻani hoʻoholo e hoʻomohala ana i ka Demeo no Apple Vision Pro

Ua hoʻolaha ʻo Resolution Games e hoʻomohala nei lākou i kahi mana o kā lākou virtual reality (VR) a me Mix Reality (MR) tabletop RPG simulator, ʻo Demeo, no ka headset Apple Vision Pro e hiki mai ana. ʻO ka Vision Pro, i hoʻonohonoho ʻia e hoʻokuʻu i ka hoʻomaka ʻana o ka makahiki e hiki mai ana, he polokalamu kamepiula hiki ke hoʻohana ʻia i manaʻo nui ʻia i ke kaiāulu VR / MR. ʻO Demeo kekahi o nā pāʻani VR/MR mua i hōʻoia ʻia no ka hāmeʻa.

Ua hoʻomaka mua ʻia ʻo Demeo i ka makahiki 2021 a loaʻa iā ia kahi mea hou Mixed Reality i ka makahiki i hala e ʻae i nā mea i loko o ka pāʻani e kau ʻia ma luna o ka honua maoli me ka hoʻohana ʻana i nā kāmela passthrough ma nā headset kūpono. I kēia manawa, ʻo ka "Mixed Reality 2.0" update no ka pāʻani e hoʻohui i ke kākoʻo no ka hoʻokele lima lima ʻole a me ka hiki i nā mea hoʻohana he nui i loko o ka lumi hoʻokahi e ʻike i nā mea i hui pū ʻia i ka wahi like.

Hoʻokumu nui ʻia ka Apple Vision Pro i nā polokalamu MR i hiki ke kau ʻia ma luna o ka ʻike o ka honua maoli a ʻaʻole hoʻohana i nā mea hoʻokele lima. Hoʻolālā ʻo Resolution Games e hoʻohana pono i nā mana o ka Vision Pro ma ka hāʻawi ʻana i nā pāʻani virtual piha piha a me ka hoʻohui ʻana me nā kiʻi passthrough.

Ua hōʻike ʻo Resolution Games co-founder a me Pelekikena Paul Brady i ka hauʻoli e pili ana i nā hiki o ka ʻenehana nānā lima, me ka ʻōlelo ʻana, "ʻO nā holomua i ka hoʻopaʻa lima lima ua hana i ka wā e hiki mai ana ʻaʻole hiki ke hana akā he mea hoihoi loa." Ke manaʻoʻiʻo nei ka hui ʻo ka hui pū ʻana o nā mea maoli a me ka virtual i nā ʻike MR ka mea e hoʻokalakupua maoli ai lākou.

ʻOiai ua hoʻolaha ʻo Apple ma luna o 100 mau poʻo inoa Apple Arcade e pāʻani ʻia ma ka Vision Pro, ʻaʻole i haʻi iki ʻia nā pāʻani VR a me MR no ka hāmeʻa. Eia nō naʻe, me ka hoʻokomo ʻana o Demeo a me ka loaʻa ʻana o ke kākoʻo ʻenehana Unity no VisionOS, ʻoi aku ka nui o nā hoʻolaha pāʻani ma ka ʻaoʻao i ka wā e kokoke mai ana ka lā hoʻomaka o ka hāmeʻa.

Ua hōʻike ʻo Resolution Games i ko lākou kūpaʻa ʻana i ka pāʻani ʻana i ka ʻoiaʻiʻo a ʻōlelo ʻo ka hapalua o kā lākou limahana limahana i hoʻolaʻa ʻia i ka hoʻomohala ʻana i nā inoa MR no nā mea like ʻole ma 2024 a ma waho. ʻO ka kūleʻa o Demeo ma ka Apple Vision Pro hiki ke hoʻoholo inā hiki mai nā ʻike e hiki mai ana mai Resolution Games i ka paepae.

Nā Puna: Ars Technica

Nā wehewehena:

- Virtual Reality (VR): He ʻike hoʻohālikelike i hiki ke ʻano like a ʻokoʻa paha mai ka honua maoli.

- Mixed Reality (MR): ʻO kahi hui o ka honua maoli a me nā mea uila e launa pū me kekahi.

- Passthrough: ʻO ka hiki i nā poʻo i hoʻolako ʻia i ke kāmela e hōʻike i ka honua maoli i uhi ʻia me nā mea virtual.

- Ka nānā lima: ʻO ka ʻenehana e hiki ai i nā mea hana ke ʻike a wehewehe i nā neʻe lima me ka ʻole o ka pono o nā mea hoʻokele lima.

- Unity Engine: He kahua hoʻomohala pāʻani kaulana i hoʻohana ʻia no ka hana ʻana i nā pāʻani 2D a me 3D.