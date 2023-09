ʻO BBC Studios Distribution: He lima kālepa o ka British Broadcasting Corporation

ʻO ka BBC Studios Distribution kahi hui kalepa nona wale nō na ka British Broadcasting Corporation (BBC). ʻO ka pūnaewele, i hana ʻia e BBC Studios Distribution, hana kūʻokoʻa a ʻaʻole hilinaʻi i kekahi kālā mai ka uku laikini o BBC. Akā, ʻo nā waiwai i loaʻa mai ka pūnaewele e hoʻihoʻi hou ʻia i ka hana ʻana i nā papahana BBC hou a hou.

Mālama ʻo BBC Studios Distribution ma ke ʻano he lima kālepa o ka BBC, e kālele ana i ka hāʻawi ʻana a me ke kūʻai aku ʻana o ka papahana BBC. ʻO kā lākou pahuhopu ka lawe ʻana i nā ʻike kūʻokoʻa a kiʻekiʻe hoʻi i ka poʻe e hoʻolohe ana a puni ka honua. Ma o ka launa pū ʻana a me nā ʻaelike laikini, hōʻoia ʻo BBC Studios Distribution e hōʻea nā papahana BBC i kahi ākea ākea o nā mākeke honua, e ʻae ana i nā mea nānā i ka honua e ʻike i ka ʻokoʻa a me ka maikaʻi o ka ʻike BBC.

Ke hana nei ma ke ʻano he hui ʻokoʻa mai ka BBC, hana ʻo BBC Studios Distribution i kahi ʻāina kalepa kahi e hoʻokūkū ai me nā ʻoihana hoʻolaha ʻē aʻe i ka ʻoihana. ʻO kā lākou manaʻo nui i ka loaʻa kālā e kōkua i ke kākoʻo ʻana i nā mea hana papahana BBC a hoʻopaʻa kālā i ka hoʻomohala ʻana i nā papahana BBC hou.

ʻO ka British Broadcasting Corporation (BBC), i hoʻokumu ʻia ma 1922, he hui hoʻolaha kaulana a mahalo nui ʻia. ʻO ia ke kuleana no ka hoʻopuka ʻana a me ka hoʻolele ʻana i nā ʻano mea like ʻole, me nā nūhou, nā palapala, nā keaka, nā comedies, a me nā mea hou aku. Ma ke ʻano he hōʻailona o ka BBC, ua lilo ka logo kūʻokoʻa i hōʻailona o ka maikaʻi a me ka hilinaʻi i ka hoʻolaha.

I ka hōʻuluʻulu ʻana, lawelawe ʻo BBC Studios Distribution ma ke ʻano he lima kālepa o ka BBC, e kālele ana i ka hāʻawi ʻana a kūʻai aku i nā polokalamu BBC ma ka honua. Hoʻopili hou ʻia nā waiwai i loaʻa e BBC Studios Distribution e kākoʻo i ka hoʻomohala ʻana i nā papahana BBC hou. Hāʻawi kēia i nā mea nānā ma ka honua holoʻokoʻa e hoʻomau i ka leʻaleʻa i nā ʻike kūikawā i hana ʻia e ka British Broadcasting Corporation.

