Hoʻolaha ka poʻe loea no ka Cybersecurity a me nā pilikia pilikino me ka Laikini Keaukaha Kikohoʻe o Kaleponi

Ua hāpai ka laikini kaʻa kikohoʻe hou o Kaleponi i nā hopohopo ma waena o nā loea cybersecurity e pili ana i ka palekana a me nā pilikia pilikino. Mai kona hoʻokuʻu ʻia ʻana ma ʻAukake 15, ma kahi o 100,000 Kaleponi ua kau inoa mua no ka laikini kikohoʻe ma kā lākou kelepona. Eia naʻe, ke aʻo nei ka poʻe loea i nā mea hoʻohana ʻaʻole hiki ke pale ʻia kā lākou ʻikepili mai ka ʻaihue. Ua ʻike ʻo Adam Marré, Luna Hoʻomalu Nui no ka ʻoihana cybersecurity ʻo Arctic Wolf, ʻo ka hoʻoweliweli ʻana o nā poʻe ʻae ʻole e loaʻa i ka ʻike a ʻaihue paha i ka ʻikepili mea hoʻohana. No laila, ʻo ka hilinaʻi piha ʻana i ka pale pono o ka ʻikepili mea hoʻohana he overly optimistic.

No ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i kēia mau pilikia, manaʻo ʻo Marré e aʻo ke Keʻena ʻOihana Kaʻa (DMV) i ka poʻe paʻa laikini i nā hana maikaʻi loa no ka mālama ʻana i kā lākou ʻike kamepiula. Hoʻopili kēia i ka hoʻohana ʻana i nā ʻōlelo huna ikaika, hiki i ka hōʻoia ʻelua kumu, a me ka hoʻonui mau ʻana i nā polokalamu palekana a me nā polokalamu. Eia naʻe, ʻaʻole hāʻawi ka papahana hoʻokele Kaleponi i kahi koho hōʻoia ʻelua kumu e komo ai i ka laikini kikohoʻe.

ʻO Alexis Hancock, mai ka Electronic Frontier Foundation, ke hoʻoikaika nei i ka hopena maikaʻi ʻole o nā laikini kikohoʻe i ka pono ʻole o ka nohona. Hiki i ka poʻe me ka ʻole o ka ʻike pūnaewele a i ʻole ka poʻe hiki ʻole ke hoʻonui pinepine i ka smartphone ke alo i ka marginalization ma muli o ka hilinaʻi ʻana i ka ʻike kikohoʻe. Eia hou, aia nā hopohopo e pili ana i ka hoʻohana hewa ʻana i ka ʻike kikohoʻe, hiki ke hoʻopilikia i ka pilikino pilikino a kōkua i ka hoʻokumu ʻana i kahi ʻōnaehana ʻike aupuni.

Ua loaʻa nā papahana laikini kikohoʻe like ʻole ma nā ʻāina ʻē aʻe i nā pilikia me nā ID kelepona. No ka laʻana, ua hiki i nā ʻōpio ʻōpio ma Iceland ke hoʻopaʻa i kā lākou mau laikini kikohoʻe e komo i nā hale pō. I kēia manawa, ʻaʻole ʻae ʻia nā laikini kikohoʻe o Kaleponi no ke kūʻai ʻana i nā huahana i kaupalena ʻia i nā makahiki, koe wale nō ma nā laina TSA PreCheck ma nā mokulele koho.

ʻOiai ke ʻōlelo nei ʻo California DMV ʻaʻole mālama mau ʻia ka ʻikepili pilikino mai ka laikini kikohoʻe, ʻo ka palekana mua no ka ʻike mea hoʻohana ʻo ia ka passcode o ke kelepona o kēlā me kēia. Ua hoʻāʻo nā mokuʻāina ʻē aʻe ma US i nā laikini kaʻa uila no nā makahiki, e like me Arizona, e hiki ai i nā mea hoʻohana Apple ke mālama i kahi mana kikohoʻe o kā lākou laikini i kā lākou Apple Wallets.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, ʻoiai ʻo Kaleponi e komo i ke aupuni o ka ʻike kikohoʻe, he mea koʻikoʻi ia e hoʻoponopono i ka cybersecurity a me nā pilikia pilikino e pili ana i kēia mau laikini kikohoʻe, a e hoʻomohala i nā hana e pale pono ai i ka ʻikepili mea hoʻohana.

