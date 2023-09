Hoʻokuʻu ka CAFC i nā hoʻoholo PTAB ma Netflix a me nā hihia Apple

Ua hoʻopuka ka ʻAha Hoʻopiʻi Hoʻopiʻi no ka Federal Circuit (CAFC) i ʻelua manaʻo mua, ʻo ka haʻalele ʻana a me ka waiho ʻana i nā hoʻoholo o ka Patent Trial and Appeal Board (PTAB).

I ka hihia mua, ʻo Netflix, Inc. v. DivX, LLC, ua hoʻoholo ka CAFC i ka hana ʻino ʻana o ka PTAB i kona manaʻo i ka ʻike ʻana ʻaʻole i hoʻokumu ʻo Netflix i ka hoʻokumu ʻana i nā kiʻi like. Ua ʻōlelo ka patent i hoʻopaʻapaʻa ʻia i kahi hiʻohiʻona i kapa ʻia ʻo "trick play functionality," e ʻae ai i ka wikiwiki wikiwiki, hoʻihoʻi hou, a me ka lele ʻana. Ua hoʻopaʻapaʻa ʻo Netflix e ʻike maopopo ʻia nā ʻōlelo i ka nānā ʻana i nā kuhikuhi kiʻi mua, akā ua ʻōlelo ʻo DivX ʻaʻole like nā kuhikuhi, no ka mea, ʻaʻole lākou i kamaʻilio i ka hana like.

ʻAʻole ʻae ka CAFC i ka manaʻo o ka PTAB, me ka ʻōlelo ʻana ua lawa ka hoʻopaʻapaʻa ʻana o Netflix i ka like ʻana o ke kahua o ka hoʻoikaika ʻana no ka patent a me nā kuhikuhi kiʻi mua. Ua ʻōlelo ka ʻaha ʻaʻohe koi e hoʻohana i nā "huaʻōlelo kupua" i ka ʻike ʻana i ke kahua o ka hoʻoikaika ʻana a ua lawa ka ʻōlelo maʻamau. Ua hoʻihoʻi ka CAFC i ka hihia i ka PTAB no ka hoʻoholo ʻana inā ua like maoli ke kiʻi mua me ka patent i nīnau ʻia.

Ma ka hihia ʻelua, ʻo Apple, Inc. v. Corephotonics, Ltd., ua haʻalele ka CAFC i ʻelua mau ʻōlelo hoʻoholo hope loa o ka PTAB. ʻO ka patent i nīnau ʻia e pili ana i ka hana ʻana i "nā kiʻi kiʻi." ʻAʻole ʻae nā ʻaoʻao i ke kūkulu ʻana i kahi huaʻōlelo koi, a ua ʻae ka PTAB i ka wehewehe ʻana a ka mea nona ka patent. Eia naʻe, ua ʻike ka CAFC e kāpae ʻia kēia wehewehe ʻana i kekahi mau hiʻohiʻona i hōʻike ʻia ma ka kikoʻī patent. Ua hoʻoholo ka ʻaha i ka hana ʻana o Apple i ʻoi aku i ka laina me nā hōʻike koʻikoʻi a waiho i ka hihia i ka PTAB no nā hana hou.

Hōʻike nā hihia ʻelua i ke koʻikoʻi o ka nānā pono ʻana i nā kiʻi like like a me ka hoʻoholo pololei ʻana i nā huaʻōlelo koi. Hāʻawi nā ʻōlelo hoʻoholo a CAFC i ke alakaʻi ʻana i nā kūlana e hoʻohana ʻia ma kēia mau wahi a wehewehe ʻaʻole pono nā "huaʻōlelo kupua" i ka ʻike ʻana i ke kahua o ka hana.