Hoʻokuʻu Hou: Bun 1.0 JavaScript Runtime

Ua hoʻokuʻu ʻia kahi mana hou o ka Bun JavaScript runtime, e hōʻike ana i kekahi mau hoʻomaikaʻi a me kahi mana Windows hoʻokolohua. Manaʻo ʻo Bun 1.0 e hoʻonui i ka wikiwiki hoʻokō a me ka pono o ka code JavaScript.

Hāʻawi ka Bun JavaScript runtime i nā mea hoʻomohala me kahi kaiapuni runtime no ka hoʻokō ʻana i ka code JavaScript ma waho o kahi polokalamu kele pūnaewele. Hāʻawi ka manawa holo i ka hoʻokō ʻana i ka JavaScript ma nā kahua like ʻole, e hiki ai i nā mea hoʻomohala ke kūkulu i nā noi papapihi, nā noi ʻaoʻao server, a me nā mea hou aku.

ʻO kekahi o nā hoʻomaikaʻi nui ma Bun 1.0 ka hoʻonui ʻana i ka hana a me ke kūpaʻa. Ua ʻoi aku ka maikaʻi o ka manawa holo no ka hoʻokō ʻana i ka code JavaScript me ka wikiwiki a me ka hilinaʻi, e hopena i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hana noi a me ka hoʻemi ʻana i ka latency.

Ma kahi o ka hoʻonui ʻana i ka hana, hoʻolauna ʻo Bun 1.0 i ke kākoʻo hoʻokolohua no Windows. ʻAe kēia i nā mea hoʻomohala e holo i nā polokalamu JavaScript ma ka paepae Windows, e hoʻonui ana i ka versatility a me ka hoʻohana ʻana o ka runtime.

Hoʻokomo pū ʻia ʻo Bun 1.0 i kekahi mau hoʻoponopono bug a me nā hoʻomaikaʻi kūpaʻa. Hoʻoponopono kēia mau mea hou i nā pilikia i ʻike ʻia ma nā mana o mua a e hōʻoia i kahi ʻike maʻalahi no nā mea hoʻomohala i ka wā e hoʻohana ai i ka wā holo.

ʻO ka hoʻokuʻu ʻana o Bun 1.0 he mea koʻikoʻi nui ia no ke kaiāulu hoʻomohala, no ka mea, hāʻawi ia i kahi manawa holo JavaScript i hoʻomaikaʻi ʻia me ke kākoʻo Windows hoʻokolohua. Hiki i nā mea hoʻomohala ke hoʻohana i ka hana i hoʻonui ʻia a me ka hoʻonui ʻia ʻana o ka paepae i hāʻawi ʻia e Bun 1.0, e hiki ai ke hana i nā noi JavaScript ʻoi aku ka maikaʻi a me ka maʻalahi.

Sources:

– Hoʻokuʻu ʻia ka wā holo JavaScript Bun 1.0 me ka mana Windows “hoʻokolohua” • DEVCLASS