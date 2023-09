Hoʻokuʻu ʻo Monzo i kahi hiʻohiʻona waiwai, e ʻae ana i nā mea hoʻohana e hoʻolilo me £1 wale nō

Ua hoʻolauna ʻo Monzo, ka panakō kikohoʻe i $4.5 biliona, i kahi hiʻohiʻona hou i kapa ʻia ʻo "Investments" e hiki ai i kāna mau mea kūʻai ke hoʻokomo i nā kālā i koho ʻia e ka hui waiwai hoʻokele waiwai BlackRock. ʻO kēia ka hōʻailona mua o Monzo i ka mākeke hoʻopukapuka kālā a he ʻāpana ia o ka hoʻoikaika ʻana o ka hui e hoʻonui i kāna mau lawelawe kālā a hoʻonui i nā kahawai kālā.

ʻO ka hiʻohiʻona Investments e hiki ai i nā mea hoʻohana ke hoʻomaka i ka hoʻopukapuka kālā me ka liʻiliʻi o £ 1, e hoʻonohonoho iā Monzo i ka hoʻokūkū me nā panakō hoʻokumu e like me Chase a me nā ʻōpio hoʻomaka e like me Chip, Moneybox, a me Plum. He maʻalahi ke kaʻina noi, me nā mea hoʻohana kūpono e hui pū i kahi papa inoa kali e kiʻi i ka huahana a laila kono ʻia e hana i kahi ipu hao.

Hāʻawi ʻo Monzo i ʻekolu kālā i mālama ʻia e BlackRock: Careful, Balanced, a me Adventurous. He haʻahaʻa ka pilikia a me ka hoʻihoʻi haʻahaʻa o ka waihona Careful, ʻo ka waihona Balanced he ʻano pilikia a me ka uku, a ʻo ka waihona Adventurous e pili ana i nā hoʻokaʻawale ʻoi aku ka nui o ka hopena.

Ua ʻōlelo ʻo CEO TS Anil ua hoʻoholo ʻo Monzo e hoʻolauna i ka hiʻohiʻona hoʻopukapuka e hoʻoponopono ai i ka nele o ka ʻike a me nā pale affordability i kū ʻia e Brits i ka wā e hoʻopukapuka ai. Ua hōʻike ʻia ka noiʻi i kauoha ʻia e Monzo he 69% o ka heluna kanaka UK ʻaʻole maopopo i kahi e hele ai no kahi huahana hoʻopukapuka hiki ke hoʻohana ʻia, a ʻoi aku ka makemake o 60% o nā pākeke e hoʻopukapuka inā he haʻahaʻa ka liʻiliʻi.

E ʻike ʻia ka hiʻohiʻona Investments ma lalo o ka ʻāpana Savings & Investments ma ka ʻaoʻao home o Monzo a e ʻōwili ʻia i nā mea kūʻai kūpono a pau i nā pule e hiki mai ana. Eia nō naʻe, ʻaʻole hiki i nā mea kūʻai aku i ka pilikia kālā a i ʻole e hāʻule ana ma hope o ka uku ʻaiʻē ʻaʻole hiki ke wehe i nā hoʻopukapuka hou. Hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻololi, hoʻopau, a hoʻihoʻi paha i kā lākou hoʻopukapuka i kēlā me kēia manawa.

Aia ʻo Monzo i kēia manawa ma luna o 8 miliona mau mea kūʻai aku ma UK a manaʻo e hoʻonui i nā wahi hou o nā lawelawe kālā e loaʻa ai ka loaʻa kālā piha makahiki. Ua hōʻike ka hui i kāna mau mahina ʻelua o ka loaʻa kālā ma 2023.

E hele mai ka hiʻohiʻona Investments me ka uku paʻa o 0.59% i kēlā me kēia mahina, ʻo ia ka 0.14% kālā uku a me ka 0.45% uku uku.

ʻOiai ʻaʻole ʻo Monzo ka neobank mua ma UK e hāʻawi i nā hiʻohiʻona hoʻopukapuka, ʻaʻole hāʻawi nā mea hoʻokūkū e like me Starling Bank a me Zopa i kēlā mau koho. Eia naʻe, ua hāʻawi mua kekahi mau pūnaewele fintech e like me Revolut a me Freetrade i nā hiki ke kālepa kūʻai. ʻO ka Luna Nui o Monzo, ʻo TS Anil, ua hoʻokuʻu i nā ʻōlelo ʻana ua lohi ka panakō i ka hui hoʻopukapuka.

Sources:

Puna: CNBC