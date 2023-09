ʻO ka iPhone 15 hou: He aha ka mea e manaʻo ai mai ka hanana Wonderlust o Apple

Hoʻonohonoho ʻia ʻo Apple e hoʻolaha i kāna laina iPhone hou loa ma ka hanana "Wonderlust" i mālama ʻia ma kona keʻena nui ma Silicon Valley. ʻOiai ua hōʻike ʻia ka ʻike liʻiliʻi e pili ana i nā iPhones hou, ua manaʻo ʻia e kālele ana ka ʻoihana i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hana a me ka hoʻokō ʻana i kahi charger honua. ʻO kēia neʻe ʻana i kahi loiloi honua e pili ana i kahi kānāwai ʻEulopa i hoʻonohonoho ʻia e lilo i kauoha ma ʻEulopa i ka makahiki aʻe.

Ua hiki mai ka hoʻolauna ʻana o ka iPhone 15 i ka manawa e kū nei ʻo Apple i nā pilikia ma ka mākeke Kina, kahi e hōʻike ai nā hōʻike e pāpā ana ke aupuni i nā limahana kīwila mai ka hoʻohana ʻana i kāna kelepona. ʻOiai he hopena liʻiliʻi paha kēia i ke kūʻai ʻana, hōʻike ia i nā hopohopo e pili ana i ka hilinaʻi ʻana o Apple ma Kina no ka hana ʻana ma waena o ka hoʻonui ʻana i nā hoʻopaʻapaʻa diplomatic ma waena o ʻAmelika a me Kina.

I nā hapahā i hala iho nei, ua ʻike ʻo Apple i ka emi ʻana o ke kūʻai aku ʻana o iPhone ma muli o nā kumukūʻai kiʻekiʻe, ua alakaʻi i nā mea kūʻai aku e hoʻolōʻihi i ka hoʻonui ʻana i nā hiʻohiʻona hou. No ka hoʻoponopono ʻana i kēia, manaʻo nui nā lono e hoʻohana ʻo Apple i kahi port USB-C āpau no ka hoʻopiʻi ʻana a me ka hoʻoili ʻana i ka ʻikepili, e hoʻololi ana i kāna mau mea hoʻohui uila. Kūlike kēia hoʻololi me ke kānāwai EU e kauoha ana iā USB-C ma ke ʻano he loiloi maʻamau no nā kelepona hou, papa, a me nā kāmela e hoʻomaka ana mai ka hopena o 2024.

Ke hoʻopaʻapaʻa nei ka European Union policymakers e hoʻomaʻamaʻa kēia lula i ke ola o ka poʻe ʻEulopa, e hōʻemi i ka ʻōpala uila, a hoʻohaʻahaʻa i nā kumukūʻai no nā mea kūʻai. Ua hoʻohana ʻo Apple i nā awa hoʻoili USB-C ma kāna iPads a me nā kamepiula, akā ua pale ʻo ia i ka hoʻololi ʻana i nā iPhones, e haʻi ana i nā hopohopo e pili ana i ka hoʻopaʻa ʻana i ka hana hou a me ka hoʻololi ʻana i ka palekana. Eia nō naʻe, ʻike ʻia ka neʻe ʻana i ka USB-C he mea hiki ʻole ke pale aku.

Ma kahi o ka hoʻololi o ka charger, manaʻo ʻia ʻo Apple e hoʻolauna i nā hoʻomaikaʻi ʻana i nā kāmela iPhone a me nā chips, me ka piʻi ʻana o ke kumukūʻai no kāna mau hiʻohiʻona Pro. He mea koʻikoʻi ka kūleʻa o ka iPhone 15 no ka hana a Apple i ka makahiki e hiki mai ana, ʻoiai ke manaʻo nei ka ʻoihana e loaʻa hou ka manawa ma hope o kahi hapa liʻiliʻi.

ʻOiai nā hopohopo e pili ana i nā palena Kina ma iPhones, ua hōʻike nā luna o Apple i ka piʻi ʻana o ke kūʻai aku ma ka mākeke Kina i ka wā o ka hāʻule holoʻokoʻa. Manaʻo ka poʻe loiloi e pili ana ka pāpā i kahi hapa o nā kūʻai iPhone ma Kina. Eia nō naʻe, maopopo ka noho ʻana o Kina i mākeke koʻikoʻi no Apple, a ʻo nā manaʻo maikaʻi ʻole mai ke aupuni Kina ke kumu o ka hopohopo.

Sources:

- AFP

- ʻO Avi Greengart ka mea loiloi ʻenehana

- ʻO ka mea loiloi kumu ʻo Insider Intelligence Yory Wurmser

- ʻO ka mea kākau ʻo Wedbush ʻo Dan Ives