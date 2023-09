Star Trek: Paʻa ʻole: He mea hoʻololi pāʻani no nā Trekkies a me nā mea hoihoi i ka hoʻolālā

Ua hui pū ʻo Paradox Interactive a me Nimble Giant Entertainment e hoʻokuʻu i kahi pāʻani e hoʻololi i ka Alpha a me Beta Quadrants. Ua kapa ʻia ʻo Star Trek: Infinite, ua laikini ʻia kēia sim space hou e Paramount Consumer Products a loaʻa iā ia no nā mea hoʻohana Mac a me PC ma ʻOkakopa 12, 2023.

No nā mea mākaʻikaʻi ākea, aia kahi manawa e kauoha mua ai i ka pāʻani a loaʻa nā pōmaikaʻi kūʻokoʻa. Loaʻa kēia mau koho no ka Star Trek: Lower Decks uniforms, ke komo ʻana i ka USS Cerritos, kahi moku ʻepekema i hoʻolālā ʻia no nā lāhui liʻiliʻi ma ke ʻano Hoʻokaʻaʻelua, a me kahi laina leo kākāʻōlelo Klingon kūʻokoʻa.

No ka ʻike pilikino, hāʻawi ka Digital Deluxe Edition (DDE) ma mua o ka pāʻani kumu. Loaʻa iā ia kahi puke kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi, ka leo kani kūhelu, a me kahi pūʻulu mele i loko o ka pāʻani e hōʻike ana i nā mele maʻamau mai ka Star Trek universe.

E hoʻonoho i nā makahiki he mau makahiki ma mua o Star Trek: The Next Generation, Star Trek: Infinite e hiki ai i nā mea pāʻani ke mālama i kā lākou ʻaoʻao i koho ʻia: ka United Federation of Planets, Romulan Star Empire, Cardassian Union, a i ʻole Klingon Empire. E ʻike nā mea pāʻani i ka politika galactic, ʻoihana aupuni, a komo i nā hiʻohiʻona pili mua me nā ʻano ʻike ʻole. Ke hoʻomau nei ka pāʻani i ka Star Trek lore ʻoiai e hoʻolauna ana i nā moʻolelo hou e makaʻala.

Star Trek: Hoʻomaka ʻo Infinite e hoʻomaka ma ʻOkakopa 12, 2023, no nā mea hoʻohana Mac a me PC. Hiki i nā poʻe o ka franchise ke nānā i mua i ka hoʻoinu ʻana iā lākou iho i ke ao holoʻokoʻa ʻo Star Trek a hoʻopaʻa i ko lākou ala ponoʻī i ka galaxy. E ola lōʻihi a pōmaikaʻi, e nā mea pāʻani!

