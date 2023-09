Kāhea ʻo Bank of England no ke kamaʻilio ʻana i ka lāhui no nā pilikia pilikino paona kikohoʻe

Ua kāhea ʻo Bank of England (BoE) Hope Kiaʻāina ʻo Sarah Breeden i kahi "kamaʻilio ʻāina" e hoʻoponopono i nā hopohopo lehulehu e pili ana i nā manaʻo pilikino o kahi mana kikohoʻe o ka paona. Ke ʻimi nei ka ʻoihana kālā o BoE a me UK i ka hiki ke hoʻokomo i kahi paona kikohoʻe i ka wā e hiki mai ana. Eia naʻe, hoʻopaʻapaʻa ka poʻe hoʻohewa e hiki i ke kālā kikohoʻe ke hiki i nā aupuni ke nānā i nā hana hoʻolimalima o kēlā me kēia kanaka a paʻakikī i nā kālepa kālā.

Ua hoʻokūpaʻa ʻo Breeden i ka pono e hoʻoponopono i nā pilikia pilikino a hoʻolaha i ke kamaʻilio ākea e pili ana i ke kumuhana. Ua koʻikoʻi ʻo ia e lilo ka paona kikohoʻe i kumu no nā kālepa kikohoʻe āpau, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hilinaʻi i ke kālā. Eia naʻe, ua hoʻomaopopo ʻo ia aia nā pilikia i ka mālama ʻana i ka pilikino a me ka wehewehe ʻana i ke kuleana o ka mokuʻāina e pili ana i kahi kālā kikohoʻe.

Ua ʻae pū ʻia nā manaʻo pilikino e pili ana i ka programmability e Breeden, nāna i hōʻike i ka pono e hoʻokumu i nā kānāwai a me nā ʻōlelo a me nā kūlana e hoʻoponopono ai i kēia mau pilikia.

Ua ʻōlelo hou ʻo Breeden e lilo ka pilikino i mea nui i ka wā e noʻonoʻo ai i nā kālā kikohoʻe pilikino. Ua hōʻike ʻo ia he ʻumikūmākahi mau ʻāina i hoʻopuka i nā mana kikohoʻe o kā lākou kālā, a ke noʻonoʻo nei ka US Federal Reserve i ka hiki.

ʻO ka hopena i ke kūpaʻa kālā kekahi mea nui no Breeden. E paʻi ʻia nā pane i ka kūkākūkā lehulehu e pili ana i ka paona kikohoʻe ma hope o kēia makahiki, e hāʻawi ana i ka ʻike hou aku i nā ʻano like ʻole o ka noi.

He mea pono ke hoʻomaopopo ʻia ua kāpae ʻo Breeden i ka manaʻo e hoʻopau ke kālā kikohoʻe i ka loaʻa kālā e like me ka manaʻo o ka poʻe hoʻohewa.

Nā kumu: Reuters

Nā wehewehena:

– Paona kikohoʻe: He mana kikohoʻe o ke kālā o UK, ka paona sterling.

- Bank of England (BoE): ʻO ka panakō waena o United Kingdom.

- Nā pilikia pilikino: Nā hopohopo e pili ana i ka palekana o ka ʻike pilikino a me nā kuleana pilikino.

- Programmability: ʻO ka hiki ke kākau i nā code a i ʻole nā ​​ʻōlelo aʻoaʻo no kahi kamepiula a i ʻole ʻōnaehana kikohoʻe e hoʻokō i nā hana kikoʻī a i ʻole nā ​​​​hana.

- Ke kūpaʻa kālā: ʻO ke kūlana e hiki ai i kahi ʻōnaehana kālā, e like me kahi ʻōnaehana panakō, ke kū i nā haʻalulu a mālama i kāna hana.

- Kūkākūkā lehulehu: ʻO ke kaʻina hana o ka ʻimi ʻana i nā manaʻo a i ʻole nā ​​​​manaʻo o ka lehulehu e pili ana i kekahi kumuhana a i ʻole noi.

