Hoʻopau ʻo BMW i ka uku kau inoa no nā noho kaʻa wela

Ua hoʻoholo ʻo BMW e hoʻopau i ka uku kau inoa hoʻopaʻapaʻa no nā noho kaʻa wela i kumu i ka haunaele ma waena o nā mea kūʻai aku i ka makahiki i hala. Ua kū i hope ka mea hana kaʻa Kelemania i ka wā i hoʻokomo ai i ka uku mahina o $18 no nā noho wela, kahi hiʻohiʻona i manaʻo mua ʻia ma ke ʻano maʻamau. Ua hoʻoneʻe ka neʻe i kahi kaiāulu o nā hacker e hāʻawi i kā lākou lawelawe e wehe i ka hiʻohiʻona no ka poʻe makemake ʻole e uku hou.

ʻOiai ʻaʻole i hoʻopilikia ʻia nā mea hoʻokele US e ke koho inoa inoa wale nō, pono nā mea nona BMW ma Kelemania, UK, a me nā ʻāina ʻē aʻe e hoʻoholo inā e uku hou no nā noho wela. Eia nō naʻe, ma kahi ninaninau hou me Autocar, ua hoʻolaha ka lālā o ka papa o BMW no ke kūʻai aku a me ke kūʻai aku ʻana, ʻo Pieter Nota, hiki ke kūʻai ʻia a hōʻole ʻia nā noho wela i kēia manawa i kahi kūʻai.

Ua wehewehe ʻo Nota ʻo ka hoʻoholo ʻana e ʻoki i ka uku kau inoa ua alakaʻi ʻia e ka haʻahaʻa o ka mea hoʻohana a me ka ʻike o ka mea kūʻai aku. "Ke manaʻo nei ka poʻe ua uku pālua lākou, ʻaʻole ia he ʻoiaʻiʻo, akā ʻo ka ʻike ka mea maoli," wahi a Nota. Ua hoʻomaopopo ʻo ia ʻoiai makemake ʻo BMW e hāʻawi i kahi lawelawe ʻē aʻe ma o ka hāʻawi ʻana i ke koho e hoʻāla i nā noho wela ma hope aku, ʻaʻole maikaʻi ia me nā mea kūʻai aku.

Ua ʻoi aku ka manaʻo o ka hoʻopaʻapaʻa i ka wā i hōʻike ai ʻelua mau loio US, ʻo Paul Moriarty lāua ʻo Joe Danielsen, i ko lākou hopohopo a noʻonoʻo e pāpā i ka hana. Ua hoʻopaʻapaʻa lākou ʻaʻole pono nā hui kaʻa e uku i nā mea kūʻai aku i ka uku inoa inoa no nā hiʻohiʻona i kau ʻia ma ke kaʻa i ka wā kūʻai. Ua manaʻo ʻo Moriarty lāua ʻo Danielsen ʻo ia mau hana ʻoihana e hoʻonui i ka loaʻa kālā o ka hui a manaʻo e pale i nā mea kūʻai mai ka piʻi ʻana o nā kumukūʻai.

ʻO ka holoʻokoʻa, ʻo ka manaʻo o BMW e ʻoki i ka uku kau inoa noho wela he hana maikaʻi ia e kamaʻilio ana i ka manaʻo o ka mea kūʻai aku a hōʻoia i kahi kaʻina kūʻai ʻoi aku ka maopopo no kāna mau kaʻa.

