Hoʻokomo ʻo Zoom i ke kōkua kikohoʻe AI-Powered i nā kau inoa

Ua wehe ʻo Zoom i kāna mea kōkua kikohoʻe AI-powered hou, i kapa ʻia ʻo Zoom AI Companion. E hoʻokomo ʻia ke kōkua i loko o nā kau inoa uku a Zoom me ka uku ʻole. E loaʻa ana ka AI Companion ma waena o ka platform Zoom, e hāʻawi ana i nā hiʻohiʻona e like me ka hōʻuluʻulu ʻana o ka hālāwai, ke kākau ʻana i nā leka, a me nā manaʻo hālāwai manawa maoli. ʻOiai e loaʻa ana kekahi mau hiʻohiʻona i ka hoʻomaka ʻana, e ʻōwili ʻia nā mea ʻē aʻe i ka punawai 2024.

ʻO Smita Hashim, Luna Nui o nā huahana ma Zoom, ua hoʻoikaika i ka hoʻokō o ka ʻoihana i ka waiwai o ka mea kūʻai aku a me ka hana hou me ka hoʻokomo ʻana o ka AI Companion. Hiki i nā mea hoʻohana ke launa pū me ke kōkua ma o ka ʻaoʻao ʻaoʻao i ka ʻike hui, a ua hoʻolālā ʻo Zoom e hoʻonui i nā hiki o ke kōkua i ka makahiki e hiki mai ana.

Ma kahi o kēia hoʻolaha, ua pane ʻo Zoom CEO Eric Yuan i ka hoʻoholo a Microsoft e wehe i nā hui Microsoft mai Office 365 a me Microsoft 365 mau inoa inoa. Ua manaʻo ʻo Yuan e noʻonoʻo ka US Federal Trade Commission (FTC) i ka noiʻi ʻana i ka hihia, e like me ka EU anticompetition body.

Hoʻolaha ʻo Salesforce i nā mea hana hoʻomohala holomua no Slack

Ua hoʻolauna ʻo Salesforce i ʻekolu mau mea hana holomua hou no Slack: Slack AI, Slack lists, a me nā mana automation hou. Hoʻohui ʻia ʻo Slack AI i ka paepae a hāʻawi i nā hiʻohiʻona e like me ka recaps channel a me nā hōʻuluʻulu thread. ʻO nā papa inoa Slack hiki i nā mea hoʻohana ke nānā i nā hana hana a mālama i nā papahana me kahi kahe kamaʻilio streamline. ʻO nā mana automation hou e hiki ai i nā mea hoʻohana ke hoʻohana i nā hana kikoʻī me ka ʻole o ka ʻike coding. Hiki i nā mea hoʻomohala ke kūkulu i nā polokalamu maʻamau me Slack ma ke ʻano he mea hoʻokipa.

ʻO Noah Desai Weiss, Luna Nui o ka huahana ma Slack, ua hoʻokūpaʻa i ka manaʻo o ka hui i ka hāʻawi ʻana i kahi kahua huahana naʻauao a maikaʻi hoʻi e hāʻawi i nā mea hoʻohana e hana i kā lākou hana maikaʻi loa. Aia nā papa inoa Slack AI a me Slack i ka hoʻokele i kēia hoʻoilo, me ka loaʻa maʻamau i hoʻonohonoho ʻia no 2024. Ua hoʻonohonoho ʻia ka hub automation hou e loaʻa ma hope o kēia mahina.

Hoʻopau ʻo Microsoft i ke kākoʻo no Skype ma nā lumi hui, hoʻolauna i ka bila no ka hoʻopaʻa ʻana a me nā API Transcript

Ua hoʻolaha ʻo Microsoft ʻaʻole e kākoʻo hou ʻo Teams Rooms i nā pilina me ka Skype no ka ʻoihana ʻoihana e hoʻomaka ana mai ʻOkakopa 1, 2023. E pili ana kēia hoʻololi i kahi helu liʻiliʻi o nā mea kūʻai aku e hoʻohana ana i nā hoʻonohonoho ma ka hale. E hoʻololi ʻo Teams Rooms i kāna kākoʻo i ke kikowaena Exchange, i hoʻohana mua ʻia e ka Teams Desktop.

Ma ka manawa like, ua hoʻolauna ʻo Microsoft i ka bila no kāna hoʻopaʻa ʻana a me ka transcript API i loko o Teams. E uku ʻia nā mea hoʻomohala no ka hoʻohana ʻana i kēia mau API, me nā hoʻopaʻa leo ʻana he $0.03 i kēlā me kēia minuke a me nā transcriptions i kūʻai ʻia ma $0.024 i kēlā me kēia minuke. Ua hōʻike ʻo Microsoft i nā pōmaikaʻi o kēia mau API no nā mea hoʻomohala e kūkulu ana i nā polokalamu ʻoihana (LOB) a me nā hoʻonā multi-tenant Independent Software Vendor (ISV), me ka hōʻuluʻulu kelepona, nā ʻike haʻi'ōlelo, nā hahai akamai, a me ka hoʻomaʻamaʻa ʻana a me ke kau ʻana.

