Hoʻohālikelike o nā kelepona 5G: Realme 10 Pro 5G, Poco X5 5G, a me OnePlus Nord CE 3 Lite 5G

ʻO ka Realme 10 Pro 5G, Poco X5 5G, a me OnePlus Nord CE 3 Lite 5G ʻekolu mau koho kaulana i ka mākeke kelepona 5G. E nānā pono kākou i kā lākou mau hiʻohiʻona a me nā kikoʻī.

ʻO Realme 10 Pro 5G

ʻO ka Realme 10 Pro 5G, i loaʻa ma Amazon ma ₹19,060, hāʻawi i kahi pale 6.72-inch LCD Full HD + me ka helu hoʻomaha o 120Hz. E holo ana ia ma ka Qualcomm Snapdragon 695 kaʻina a loaʻa iā 8GB o RAM a me 128GB o ka waiho ʻana. Hōʻike ke kelepona i kahi hoʻonohonoho kamera ʻelua me kahi pana pana mua 108MP a me kahi kāmela kiʻi 2MP. No ka selfies, loaʻa iā ia kahi kāmeʻa mua 16MP. Hoʻohana ʻia ka hāmeʻa e kahi pākaukau 5,000mAh a kākoʻo iā 33W SuperVOOC wikiwiki. ʻO nā koho hoʻohui pū me 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, a me GPS.

Bit X5 5G

ʻO ka Poco X5 5G, kūʻai ʻia ma ₹18,299, hoʻohana ʻia e ka Qualcomm Snapdragon 695 processor. Hōʻike ia i kahi hōʻike FHD + Super AMOLED 6.67 iniha me ka 120Hz refresh rate. Hele mai ka lima lima me ka 8GB o RAM a hiki i ka 256GB o ka waiho ʻana. Hāʻawi ia i kahi hoʻonohonoho kamera triple me kahi kāmeʻa nui 48MP, kahi sensor ultra-wide 8MP, a me kahi sensor macro 2MP. ʻO 13MP ka pahupaʻikiʻi mua. Loaʻa i ke kelepona he 5,000mAh pākaukau me 33W ka hoʻouka wikiwiki. Hoʻopili pū ʻia me kahi ʻaoʻao i kau ʻia i ka manamana lima a hele mai me ka helu IP53.

ʻO OnePlus Nord CE 3 Lite 5G

Ua kūʻai ʻia ka OnePlus Nord CE 3 Lite 5G ma ₹19,999 a loaʻa iā ia kahi hōʻike LCD 6.72-inch me ka 120Hz refresh rate. Hoʻohana ʻia ia e ka Qualcomm Snapdragon 695 chipset a hāʻawi i ka 8GB o RAM a hiki i ka 256GB o ka waiho ʻana. E holo ana ke kelepona ma OxygenOS 13 e pili ana i ka Android 13 a loaʻa iā ia kahi hoʻonohonoho kamera hope ʻekolu me kahi kāmela mua 108MP, kahi lens macro 2MP, a me kahi kāmela hohonu 2MP. ʻO 16MP ke kāmela mua. Loaʻa iā ia kahi pākaukau 5,000mAh me 67W SuperVOOC e hoʻopaʻa wikiwiki. Hoʻohui ʻia, loaʻa iā ia kahi port Type-C a me kahi jack headphone 3.5mm.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, hāʻawi kēia mau kelepona i kahi ʻano o nā hiʻohiʻona no nā mea hoʻohana makemake e ʻike i nā pono o ka pilina 5G. Inā ʻo Realme 10 Pro 5G, Poco X5 5G, a i ʻole OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, he nui nā koho e koho ai nā mea hoʻohana e pili ana i kā lākou koi kikoʻī a me kā lākou kālā.

