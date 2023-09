ʻO nā kelepona maikaʻi loa ma lalo o Rs 50,000 ma India

Inā loaʻa iā ʻoe kahi kālā o 50,000 rupees no kahi atamai, nui kāu mau koho e koho ai. No ke kōkua ʻana iā ʻoe e hana i ka koho kūpono, ua koho mākou i nā kelepona 5 kiʻekiʻe i loaʻa i kēia manawa i kēia kumukūʻai, e noʻonoʻo ana i kā lākou mau hiʻohiʻona, hana, a me ke ʻano.

1. Google Pixel 7: Loaʻa ka Google Pixel 7 ma lalo o 50,000 rupees ma Flipkart, a hiki ke emi ke kumukūʻai me kekahi mau kāleka hōʻaiʻē. Hele mai ia me ka mea hana hou loa a Google Tensor G2, 8 GB RAM, a me 128 GB waiho i loko. Hōʻike ke kelepona i kahi hōʻike 6.3-inch Full HD + OLED me ka 90 Hz refresh rate a me 1400 nits peak brightness. Loaʻa iā ia kahi ʻōnaehana pahupaʻi helu kiʻekiʻe, me kahi kāmeʻa mua 50MP me OIS a me kahi kāmela ultra-ākea 12MP. Holo ka Pixel 7 ma ka Android 13 hou loa me ka ʻōlelo hoʻolālā Material You.

2. OnePlus 11R 5G: Hāʻawi ka OnePlus 11R 5G i ka waiwai maikaʻi loa no ke kālā ʻoiai e hōʻaiʻē ana i kekahi mau hiʻohiʻona mai kāna kaikaina ʻoi aku ka maikaʻi, ka OnePlus 11 5G. Loaʻa iā ia kahi hōʻike Fluid AMOLED curved 6.74-inch, Snapdragon 8+ Gen 1 chip, a me nā koho no ka 16 GB RAM a me ka waiho ʻana o 256 GB. Loaʻa i ke kelepona kahi kāmeʻa mua 50MP me OIS, kāmele ultrawide 8MP, a me kahi kāmele macro 2MP. Loaʻa iā ia kahi kāmeʻa selfie 16MP a me kahi pākaukau 5000 mAh lōʻihi.

3. Nothing Phone (2): ʻO ka makana hou loa mai ka brand Nothing, ka Nothing Phone (2), he mea hoʻonui koʻikoʻi mai ke kumu hoʻohālike mua. Hōʻike ia i ke kua akaka me nā kukui LED, e hāʻawi ana i nā aesthetics a me nā hana. Hāʻawi ke kelepona i kahi hana ikaika a me nā koho hana maʻamau.

He mau koho liʻiliʻi kēia i loaʻa ma lalo o 50,000 rupees ke kumu kūʻai. Ma muli o kāu mau makemake a me nā koi, hiki iā ʻoe ke loaʻa i nā smartphones he nui me nā hiʻohiʻona kiʻekiʻe, ka hana, a me ke ʻano i loko o kēia kālā.

Sources:

- Google Pixel 7: Flipkart

- OnePlus 11R 5G: pūnaewele OnePlus

- ʻAʻohe kelepona (2): ʻAʻohe pūnaewele