ʻO nā TV LED maikaʻi loa me 4K HD Resolution: He nānā i ka wā e hiki mai ana o ke Television

ʻO nā TV LED maikaʻi loa me ka hoʻonā 4K HD e hāʻawi i nā hiʻohiʻona ʻoi aku ka nani a me ka nani, e lawe ana i kāu mau kiʻiʻoniʻoni punahele, nā hōʻikeʻike, a me nā pāʻani i ke ola me ka maopopo ʻole a me nā kikoʻī.

ʻO ka hoʻonā 4K, ʻike ʻia hoʻi ʻo Ultra High Definition (UHD), hoʻopaʻa ʻehā i ka nui o nā pika e like me Full HD, e hopena i nā kiʻi ʻoi loa a kikoʻī ma ke kīwī.

Inā makemake ʻoe i kahi pale paʻa a i ʻole kahi hōʻike nui, hele mai nā 4K LED TV i kahi ākea o ka nui o ka pale e kūpono i kēlā me kēia wahi a me ka makemake.

ʻO nā koho kiʻekiʻe no nā TV LED maikaʻi loa me ka hoʻonā 4K HD:

1. OnePlus 126 knm (50 iniha) Y Series 4K Ultra HD Smart Android LED TV

Hāʻawi ka OnePlus 50-inch LED TV i nā hiʻohiʻona e like me ke ola me ka hoʻonā 4K nani, nā waihoʻoluʻu ʻōniʻoniʻo, a me ka akaka aniani. Hele pū ʻia me Android OS, hāʻawi iā ʻoe i ke komo ʻana i kahi honua leʻaleʻa me nā polokalamu streaming i kūkulu ʻia e like me Netflix, Amazon Prime Video, a me YouTube.

2. Redmi 108 knm (43 iniha) 4K Ultra HD Android Smart LED TV

Hāʻawi ka Redmi 43-inch TV i kahi ʻike leʻaleʻa kūikawā me kāna hoʻonā 4K. Hāʻawi ia i ke komo i kahi waihona nui o nā polokalamu streaming e like me Netflix, Disney + Hotstar, a me Amazon Prime Video. Me nā awa HDMI a me USB he nui, hiki iā ʻoe ke hoʻopili maʻalahi i kāu mau mea hana a pau.

3. Acer 177.8 knm (70 iniha) XL Series 4K Ultra HD Android Smart LED TV

Hōʻike ka Acer 70-inch LED TV i ka hoʻonā 4K a me ka hoʻolālā ʻeleʻele nani. Hele mai ia me Google Assistant i kūkulu ʻia, e ʻae iā ʻoe e hoʻomalu i kāu TV akamai me ka maʻalahi me nā kauoha leo. Hoʻohui kēia TV i nā hiʻohiʻona ʻokoʻa, nā hana akamai, a me nā koho hoʻohui like ʻole.

4. Samsung 138 knm (55 iniha) Crystal 4K Series Ultra HD Smart LED TV

Hāʻawi ka Samsung 55-inch TV i ka hoʻonā Crystal 4K no nā hiʻohiʻona nani a me ka hana akamai. Inā ʻoe e nānā ana i nā kiʻiʻoniʻoni a i ʻole e hoʻolohe ana i ke mele, ʻoluʻolu like ka maikaʻi o ke kani. Hāʻawi ia i ka pilina maʻalahi a hoʻololi i kou lumi noho i kahi ʻoliʻoli.

5. LG 80 knm (32 iniha) HD Mākaukau Smart LED TV

Hoʻohui ka LG 32-inch TV i kahi hoʻolālā paʻa me nā hiʻohiʻona akamai a me ka hoʻohui like ʻana. Hāʻawi ia iā ʻoe e hoʻololi i kēlā me kēia lumi i hale hoʻokipa. E kāohi i kāu mau polokalamu TV akamai me ka maʻalahi me LG's ThinQ AI a hauʻoli i kāu ʻike punahele ma ke ʻano.

ʻO kēia mau TV LED me ka hoʻonā 4K HD kekahi o nā koho maikaʻi loa i loaʻa ma India, e hāʻawi ana i nā hiʻohiʻona ʻokoʻa, nā hiʻohiʻona akamai, a me ka hoʻopili kūpono. Hoʻonui i kāu hoʻonohonoho hoʻokipa a ʻike i ka wā e hiki mai ana o ke kīwī!

