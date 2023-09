Ma hope o ke aniani: Los Angeles Kings Training Camp - He nānā i loko o ka NHL Preseason

Ua hoʻolaha ka National Hockey League (NHL) a me NHL Network i kā lākou hui pū ʻana me nā Los Angeles Kings no ka ʻehā o ka manawa o kā lākou mau palapala preseason āpau āpau, Behind The Glass. ʻO kēia pūʻulu ʻekolu ʻāpana, i hana ʻia e NHL Network me ka hui pū ʻana me NHL Productions, e hāʻawi i kahi hiʻohiʻona ma hope o nā hiʻohiʻona i ka ikaika, keaka, a me ka hoʻokūkū o kahi preseason NHL ma o ka lens o ka Stanley Cup Champion Kings ʻelua manawa.

ʻO ka manawa e hiki mai ana o Behind The Glass e hōʻike ana i ka huakaʻi a nā Mōʻī i ka Hema Hema i ko lākou pāʻani kūʻē ʻana i ka Arizona Coyotes ma Melbourne, Australia no ka 2023 NHL Global Series. ʻO kēia ka pāʻani NHL mua loa i pāʻani ʻia ma Australia, e hoʻohui i ka hauʻoli i ka moʻo. E hoʻokani ʻia nā mea pāʻani a hōʻike ʻia i waho o ka rink, e hāʻawi ana i nā mea pāʻani i nā mea like ʻole i ko lākou hoʻokūkū ʻana no ko lākou wahi ma ka papa inoa a hoʻomākaukau no ka wehe ʻana o ka manawa maʻamau.

Ma hope o ʻelua mau ʻāpana Stanley Cup Playoff, ua hoʻāla nā mōʻī i nā manaʻolana no ka hui. E kālele ana ʻo Behind The Glass i ka hope peresidena a me ka luna nui o ka hui, ʻo Rob Blake, a me ke kumu aʻoaʻo poʻo ʻo Todd McLellan, ʻoiai lākou e alakaʻi i ka hui ma ke kahua hoʻomaʻamaʻa a hoʻolālā i ka ʻike no kahi mea hoʻokūkū Stanley Cup mau loa. E hōʻike pū ka moʻo i nā mea pāʻani koʻikoʻi e like me ke kikowaena hou i loaʻa ʻia ʻo Pierre-Luc Dubois, nā hōkū e piʻi nei ʻo Adrian Kempe lāua ʻo Kevin Fiala, a me nā mea pāʻani koʻikoʻi ʻo Anze Kopitar lāua ʻo Drew Doughty. E hāʻawi ka Pelekikena Hui ʻo Luc Robitaille i nā ʻike kūʻokoʻa i ke ʻano o ka lilo ʻana i Mōʻī.

ʻO Behind The Glass i hoʻomaka mua ʻia ma 2018, e hāʻawi ana i nā mea pā i kahi nānā ʻike ʻole i ka NHL preseason ma o nā maka o New Jersey Devils. Mai ia manawa, ua hōʻike ka moʻolelo i ka Philadelphia Flyers a me nā Nashville Predators. E hoʻokiʻekiʻe ka paʻi ʻia o kēia makahiki i ka huakaʻi honua i Melbourne, Australia.

Hiki i nā poʻe ke manaʻo e ʻike i ka ʻikepili bonus kūʻokoʻa a me nā kiʻi mai kēlā me kēia ʻāpana o Behind The Glass i kaʻana like ʻia ma waena o nā paepae pūnaewele a me ka hoʻohana ʻana i ka hashtag #BehindTheGlass. Hoʻohui ʻia, e loaʻa ana kēlā me kēia ʻāpana ma ka NHL's YouTube platform, e hāʻawi ana i nā mea pā i nā manawa hou aku e komo pū me ka moʻo.

Behind The Glass: Los Angeles Kings Training Camp e hoʻohiki e hoʻokokoke i nā mea pā i ka pāʻani a hāʻawi i kahi hiʻohiʻona kūʻokoʻa a ʻike ʻole ʻia ma ka hui a me ka preseason. Me ka loaʻa ʻole o ka loaʻa ʻana ma mua, ʻo kēia mau palapala palapala e hoʻohauʻoli i nā mea pā i ko lākou manaʻo ʻana i ka manawa NHL e hiki mai ana.

