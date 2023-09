Hui pū ʻo Beats me Olive & June no ka ʻohi Nail Hou

ʻO Beats, ʻike ʻia no kāna mau pepeiao a me nā headphone kaulana, ke ʻimi nei i ka ʻoihana nani me kāna hui mua ʻana me ka brand beauty Olive & June. No ka hoʻolauleʻa ʻana i ka hoʻokuʻu ʻana o kāna mau aka hou, ua hoʻokumu ʻo Cosmic Silver a me Cosmic Pink, Beats a me Olive & June i kahi hōʻiliʻili kui e hiki ai i nā mea hoʻohana ke hoʻonohonoho i ko lākou mau hiʻohiʻona kui me kā lākou mau mea ʻenehana.

Aia i loko o ka hōʻiliʻili ʻelua mau aniani nail polish e kūlike me ka Beats Studio Buds +, a me nā kui kaomi i hoʻoulu ʻia e ka nānā a me ka ʻike hoʻolohe ʻana o nā pepeiao uila. Ua hōʻike ʻo Olive & June i ka nūhou ma Instagram, e kono ana i nā mea hahai e kūʻai i nā polishes a me nā paʻi paʻi.

Ua lilo ʻo Olive & Iune i mea kaulana no kāna mau kime nail salon-worthy e lawe mai i ka ʻike nail salon i kou home. ʻO kā lākou mea kūʻai maikaʻi loa ʻo Mani System kits he maʻalahi ke hoʻohana a lōʻihi ka nail polish. Hiki i nā mea kūʻai ke hoʻopilikino i kā lākou kime me nā ʻano kala e hoʻololi me kēlā me kēia kau a i ʻole ka hui pū ʻana.

Loaʻa ka hōʻiliʻili kui hou o Beats x Olive & June no ke kūʻai ʻana. ʻO ka puʻupuʻu ʻo Beats Polish Duo ka ʻulaʻula a me ke kala kala, hiki ke hoʻohana ʻia e hana i nā hiʻohiʻona kui. Hāʻawi ka Beats Press-On Bundle i ʻelima mau hoʻolālā kui ʻokoʻa i hiki ke hui ʻia a hoʻohālikelike ʻia. Hele mai kēlā me kēia pūʻulu me nā kui 42, kahi papa hoʻomākaukau, ke kāpili hōʻino ʻole i ka nail, kahi pahu pahu lāʻau, a me kahi faila nail 2-in-1 a me ka pale.

Inā makemake ʻoe i ka hoʻāʻo ʻana i nā kui kaomi a i ʻole ke ʻimi ʻana i nā ʻōlelo paipai nani, e ʻoluʻolu e nānā i kā mākou puni o nā kui paʻi paʻi maikaʻi loa, dupes nani, a me nā huahana uʻi aloha kaulana.

