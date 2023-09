ʻO ke koʻikoʻi o ka ʻae ʻana i ka kuki ma ka pilikino pūnaewele

I kēia au kikohoʻe, ke ulu nei ka pilikino pūnaewele no nā mea hoʻohana pūnaewele. ʻO kahi wahi e hāpai pinepine ai i nā nīnau ʻo ia ka hoʻohana ʻana i nā kuki. ʻO nā kuki nā faila liʻiliʻi i mālama ʻia e nā pūnaewele ma ka mea hoʻohana e hōʻiliʻili i ka ʻikepili e pili ana i kā lākou nānā ʻana a me nā makemake. ʻOiai hiki i nā kuki ke hoʻonui i ka ʻike mea hoʻohana ma o ka hoʻopilikino ʻana i ka ʻike a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hana o ka pūnaewele, hāpai pū lākou i nā hopohopo pilikino.

ʻO kahi ala e hoʻoponopono ai i kēia mau pilikia ma o ka ʻae kuki. ʻO ka ʻae kuki e pili ana i ka loaʻa ʻana o ka ʻae maopopo o ka mea hoʻohana ma mua o ka kau ʻana i nā kuki ma kā lākou hāmeʻa. He koi kānāwai ia ma nā ʻāina he nui e hōʻoia i ka ʻike maopopo a pale i ka pilikino o ka mea hoʻohana.

Ke ʻike nā mea hoʻohana i kahi leka ʻae kuki, hāʻawi ʻia iā lākou ke koho e ʻae a hōʻole paha i ka hoʻohana ʻana i nā kuki. ʻO ka ʻae ʻana i nā kuki āpau, ʻo ia ka mea hiki i ka pūnaewele a me kāna mau hoa kalepa ke hōʻiliʻili a hana i ka ʻikepili i loaʻa ma o nā kuki. Hiki i kēia ʻikepili ke komo i ka ʻike e pili ana i ka makemake o ka mea hoʻohana, ka mea hana, a me ka hana pūnaewele.

Ma ka ʻae ʻana i nā kuki, hoʻohana nā mea hoʻohana i nā mea nona ka pūnaewele a me nā hoa kalepa e hoʻomaikaʻi i ka hoʻokele pūnaewele, hoʻopilikino i nā hoʻolaha, loiloi i ka hoʻohana ʻana i ka pūnaewele, a kōkua i nā hana kūʻai. Hiki i kēia mau pōmaikaʻi ke hoʻomaikaʻi i ka ʻike holoʻokoʻa o ka mea hoʻohana a hāʻawi i nā ʻike pili pono.

Eia nō naʻe, no ka poʻe hopohopo e pili ana i ka pilikino pūnaewele, he mea nui e hoʻomaopopo i ka ʻae ʻana o kuki e hiki ai i nā mea hoʻohana ke hoʻokele i kā lākou ʻae ʻae. Hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻololi i kā lākou hoʻonohonoho kuki e hōʻole i nā kuki pono ʻole, me ka hōʻoia ʻana ʻaʻole e hōʻiliʻili ʻia kā lākou ʻikepili pilikino me ka ʻole o kā lākou ʻae ʻana.

Ma ka holoʻokoʻa, he kuleana koʻikoʻi ka ʻae kuki i ka mālama ʻana i ka pilikino pūnaewele. Hāʻawi ia i nā mea hoʻohana i ka mana ma luna o kā lākou ʻikepili pilikino a hōʻoia i ka ʻike i nā hana hōʻiliʻili ʻikepili. ʻAʻole mālama wale nā ​​​​pūnaewele i ka ʻae kuki i nā koi kānāwai akā hoʻoikaika pū i ka hilinaʻi a me ka maopopo me kā lākou mea hoʻohana.

Nā wehewehena:

- Kuki: nā faila liʻiliʻi i mālama ʻia e nā pūnaewele ma ka mea hoʻohana e hōʻiliʻili i ka ʻikepili

– ʻAe kuki: Loaʻa i ka ʻae maopopo o ka mea hoʻohana ma mua o ka kau ʻana i nā kuki ma kā lākou hāmeʻa