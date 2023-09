Hoʻonohonoho ʻia ka lā hoʻokuʻu ʻia ʻo Barbie Digital no Sept

Ua hoʻolaha wale ʻo Warner Bros e loaʻa ka kiʻiʻoniʻoni Barbie i manaʻo nui ʻia no ke kūʻai kikohoʻe a hoʻolimalima paha i ka lā 12 Kepakemapa. He mea hōʻoluʻolu kēia nūhou i ka poʻe e kali nui nei i ka hoʻokuʻu kikohoʻe, ʻoi aku ka noʻonoʻo ʻana i ke ʻano o nā puka makani keaka pōkole a me ka loaʻa ʻana o nā kiʻiʻoniʻoni ma nā kahua hoʻoheheʻe ma hope koke o ko lākou hoʻokuʻu ʻana i ke keaka.

Ma waho aʻe o ka hoʻokuʻu kikohoʻe, e hōʻike ʻia ke kiʻiʻoniʻoni ma nā hale kiʻiʻoniʻoni IMAX e hoʻomaka ana i ka lā 22 Kepakemapa. E hoʻokomo ʻia kēia hoʻokuʻu ʻana i kahi hiʻohiʻona post-credit hou, e hoʻohui i ka hauʻoli no nā mea pā Barbie.

Ua hōʻike ʻo Warner Bros e hele mai ka hoʻokuʻu kikohoʻe me nā minuke 30 o nā mea bonus. Loaʻa kēia i nā hiʻohiʻona e like me "Welcoming to Barbie Land," "Becoming Barbie," "Playing Dress-Up," "Musical Make Believe," "All-Star Barbie Party," a me "It's a Weird World." Hiki i nā poʻe ke manaʻo e hauʻoli i ka nui o nā mea hou Barbie me ke kiʻiʻoniʻoni.

Eia nō naʻe, ʻaʻohe ʻike i kēia manawa i ka wā e loaʻa ai ke kiʻiʻoniʻoni no ke kahe ʻana ma Max. Ua hoʻololi ʻo Warner Bros. i kāna ala a ke hoʻoholo nei i kēlā me kēia hihia i ka wā e hoʻokuʻu ai i nā kiʻiʻoniʻoni ma ka paepae, a ʻaʻohe kikoʻī i ka wā e loaʻa ai ʻo Barbie e kūʻai ma Blu-ray a i ʻole DVD.

ʻO ka hoʻolaha o ka lā hoʻokuʻu kikohoʻe ua hoʻoulu i ka hauʻoli i waena o nā mea pā Barbie, ka poʻe i kali nui i ka manawa e ʻike ai i ke kiʻiʻoniʻoni. E ʻike ʻia inā koho nā mea pā e kūʻai aku iā ia me ka digitally a i ʻole e kali i kona hoʻokuʻu ʻia ma Max. I kēia manawa, hoʻomau ka manaʻo no ka hoʻokuʻu ʻana iā Barbie a me nā ʻike hou aʻe e lawe mai ai i nā mea pā.

Sources:

– Warner Bros. leka uila hōʻoia iā Decider.