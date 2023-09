Ka lā hoʻokuʻu ʻia ʻo Barbie Digital: kahi e nānā ai a me ka manawa e manaʻo ai i ke kahe ʻana ma Max

Ma hope o kona lanakila nui ʻana ma ka pahu pahu, ua loaʻa ka kiʻi ʻoniʻoni Barbie i manaʻo nui ʻia no ka hoʻoiho kikohoʻe. Ua hoʻoholo ʻo Warner Bros. e hoʻokuʻu iā Barbie ma nā wikiō wikiō ma ke koi ʻana ma lalo o ʻelua mahina ma hope o kona hoʻokuʻu ʻana i ke keaka. Eia naʻe, e hoʻomau ʻia ke kiʻiʻoniʻoni i nā hale kiʻiʻoniʻoni, me kahi hoʻokuʻu IMAX hoʻokahi pule ma Kepakemapa 22.

No nā koho streaming, e hoʻomaka ana mai ka Poalua, Kepakemapa 12, hiki ke kūʻai ʻia a hoʻolimalima ʻia ʻo Barbie ma nā pūnaewele e like me Amazon Prime, Google Play, Apple TV, a me Vudu, a me nā mea ʻē aʻe. ʻOkoʻa paha ke kumukūʻai ma muli o ke kahua, akā hāʻawi ʻo Amazon Prime i ke kiʻiʻoniʻoni no ka pre-order ma $29.99 e kūʻai ai a me $24.99 e hoʻolimalima no ka pukaaniani 48-hola.

ʻO ka hoʻokuʻu kikohoʻe Barbie he 30 mau minuke o ka bonus, me nā hiʻohiʻona e like me "Welcoming to Barbie Land," "Becoming Barbie," "Playing Dress-Up," "Musical Make Believe," "All-Star Barbie Party," a me " He Ao Kupanaha." Eia naʻe, ʻaʻohe lā hoʻokuʻu kikoʻī no ka Barbie DVD a i ʻole Blu-Ray.

No ka mea he kiʻiʻoniʻoni Warner Bros ʻo Barbie, manaʻo ʻia e loaʻa ia no ke kahe ʻana ma Max, ka lawelawe streaming nona ka Warner Bros., ma mua o ka hopena o ka makahiki. ʻO nā hoʻokuʻu kiʻiʻoniʻoni Warner Bros ma mua ua hahai i kahi kumu i hoʻokuʻu ʻia ai lākou ma ka wikiō-pono a loaʻa iā Max ma hope o kekahi manawa. No ka laʻana, ua hoʻokuʻu ʻia ka Flash ma PVOD ʻelima mau pule ma hope o kona hoʻokuʻu ʻana i ke keaka a hoʻomaka i ke kahe ʻana ma Max ʻelima mau pule ma hope o PVOD.

Ke noʻonoʻo nei i ka kūleʻa kālā o Barbie a me ka manaʻolana, e kali lōʻihi ka studio e hoʻokuʻu iā ia ma Max. Ma muli o ke ʻano like me The Flash, hiki ke ʻike ʻia ʻo Barbie ma Max ma kahi o ʻeiwa mau pule ma hope o kona hoʻokuʻu ʻana i ke keaka. Ma ke ʻano noʻonoʻo, hiki ke kahe ʻo Barbie ma Max ma kahi o ka waena o Nowemapa 2023. Eia naʻe, pono e hoʻomaopopo ʻaʻole i hoʻolaha ʻia ka lā hoʻokuʻu ʻo Barbie Max.

Inā ʻaʻole hiki iā ʻoe ke kali e nānā i ke kiʻiʻoniʻoni Barbie, hiki iā ʻoe ke kūʻai a hoʻolimalima paha ma ka pūnaewele e hoʻomaka ana mai ka lā ʻapōpō. E hauʻoli i ka hoʻokuʻu kikohoʻe a e hoʻomau no nā mea hou e pili ana i ka loaʻa ʻana o ke kahe ʻana o Barbie ma Max.

