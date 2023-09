ʻO ka hoʻopau ʻana i ka hewa ma ka puka o Baldur 3: kahi manawa i hala

ʻO ka pau ʻana o Baldur's Gate 3, ʻoiai ua holo wikiwiki ʻia, ua ʻoluʻolu nā mea pāʻani i ka hoʻoholo ʻana o kā lākou moʻolelo moʻolelo a me nā pilina. Eia naʻe, ʻoiaʻiʻo wale nō kēia no ka poʻe i hoʻoholo i ka "maikaʻi" i ka hopena. ʻO ka hopena ʻino, ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, manaʻo ʻole ʻia a nele i ka pae like o ka nānā a me ka hoʻomohala ʻana. He hiʻohiʻona ia o ka hopena o ka pāʻani e waiho ana i kahi no ka hoʻomaikaʻi ʻana.

ʻO ka hopena ʻino ma Baldur's Gate 3 e hāʻawi i nā mea pāʻani me ke koho o ka hoʻomalu ʻana i ka Netherbrain, ka mea ikaika e kauoha ana i ka Mind Flayers. Pono kēia koho e kumakaia i kāu pāʻina a me ka hoʻohana ʻana i ka mana noʻonoʻo e noho aliʻi ma luna o Faerûn. ʻOiai hiki i kēia koho ke kūpono i kahi ʻano e pili ana i ko lākou mau ʻano ʻeleʻele a pili pū me ka Dark Urge kumu, ʻaʻole ia he wahi no ka hapa nui o nā mea pāʻani i koho ʻole i kēlā ala.

ʻO ka mea pōʻino, ʻaʻohe epilogue koʻikoʻi ka hopena ʻino. Ma hope o ka hana ʻana i ke koho, hoʻopau koke ka pāʻani me ka nānā ʻana o ke ʻano i ko lākou mana hou, e waiho ana i nā mea pāʻani e makemake hou aku. ʻOiai he mea hoʻohihi kekahi, ʻaʻole ka hohonu a me ka pōʻaiapili o ka hopena maikaʻi. ʻAʻole hiki ke wehewehe i nā hopena a me nā hopena o ka hoʻomalu ʻana i ka pūʻali Illithid, e manaʻo ʻia he koho no ka loaʻa ʻana o kahi koho.

ʻO Larian Studios, ka mea nāna i hoʻokumu i ka Baldur's Gate 3, ua hoʻomaopopo i ka nele o ka hopena o ka pāʻani a ua hana i nā loli e hoʻomaikaʻi i kekahi mau mea. E ʻike ʻia inā he mea nui ka hopena ʻino iā lākou. ʻO ka hoʻonui ʻana i kēia hopena e hāʻawi i nā mea pāʻani i kahi ʻike ʻoi aku ka hoʻokō a lilo ia i ala kūpono e makaʻala. ʻO ka hāʻawi ʻana i ka pōʻaiapili a me nā hopena e hoʻonui i ka hohonu i ka moʻolelo a hiki i nā mea pāʻani ke hoʻomaopopo maikaʻi i nā hopena o kā lākou koho.

