ʻO Baldur's Gate 3: Nā ʻōlelo a me nā mea pono no kou ʻano

Hāʻawi ʻo Baldur's Gate 3 i nā mea pāʻani i kahi plethora o nā koho i ka wā e pili ana i ke kūkulu ʻana i ke ʻano, ka loadouts hiki, a me nā kiʻi. Me ka nui o nā koho i loaʻa, hiki ke paʻakikī ke hoʻoholo i nā mea maikaʻi loa no kou ʻano. Ma kēia ʻatikala, e ʻimi mākou i kekahi mau kikoʻī koʻikoʻi a me nā mea hiki ke hoʻohui ʻia i kāu arsenal i kou hele ʻana i ka honua o Faerûn.

Pāhū ʻo Eldritch

ʻO Eldritch Blast kahi mea hoʻomāinoino e pono ai no nā Warlocks. Hoʻopuka kēia mana hoʻopōʻino ikaika i kahi kukuna ikaika me ka laulā nui. Ke piʻi aʻe ʻoe, hiki iā ʻoe ke pana i ʻekolu mau pahū i ka manawa hoʻokahi. Hiki i nā Warlocks ke hoʻoikaika hou i kēia spell me nā mea hoʻololi e like me Agonizing Blast (hoʻonui i ka pōʻino) a me Repelling Blast (hoʻokuʻu aku i nā ʻenemi). ʻO ka hoʻohui ʻana i ka Repelling Blast i kāu kūkulu hiki ke lilo i mea pono no ka hoʻoponopono ʻana i nā ʻenemi lōʻihi. No ka mea he Cantrip ia, ʻaʻole ia i kaupalena ʻia e nā slot spell, e lilo ia i mea hoʻohui waiwai i nā repertoire a Warlock.

Nā kuhikuhi

ʻO ke alakaʻi kahi Cantrip waiwai nui e hāʻawi ana i ka bonus +1d4 ma nā loiloi helu. Ma o kou ʻano ponoʻī a i ʻole he hoa e like me Shadowheart, hiki i ke alakaʻi ke hoʻomaikaʻi nui i kou kūlana lanakila ma nā ʻōwili dice. He mea maikaʻi loa kēia no ka nānā ʻana i ke kamaʻilio a hiki ke hoʻololi nui i ka hopena o kāu mau pilina. Mai hoʻohaʻahaʻa i ka mana o kēia hoʻonui manuahi.

makamaka

E like me ke alakaʻi, ʻo nā hoaaloha kekahi Cantrip pono no ka nānā ʻana i ka helu, ʻoi aku ka poʻe e pili ana i ke kamaʻilio. Hāʻawi ia i ka Pōmaikaʻi ma kēia mau loiloi, e ʻae iā ʻoe e ʻōwili i ʻelua dice a koho i ka helu kiʻekiʻe. Hiki i nā hoaaloha ke kōkua iā ʻoe e lanakila i nā ʻōwili maikaʻi ʻole a kamaʻilio mālie i kou ala i nā kūlana paʻakikī. E hoʻomanaʻo i kēia kiʻi inā makemake ʻoe i kahi ʻupena palekana no kāu mau loiloi helu.

ʻO Counterspell

ʻO ka Counterspell kahi mana e hiki ai i nā mea hoʻohana kilokilo ke kāpae i nā kiʻi ikaika i hoʻolei ʻia e nā ʻenemi. Pono ʻo ia i kahi māka helu 3 kiʻekiʻe, akā hiki iā ia ke kūʻē i nā kiʻi kiʻekiʻe me ka loiloi helu kūleʻa. E hoʻohana i ka Counterspell me ka noʻonoʻo ʻana, no ka mea, he kumu waiwai i kaupalena ʻia. E mālama iā ia no nā pōʻino weliweli loa a hoʻoholo i nā hoʻoholo hoʻolālā i ka wā o ka hakakā e hoʻonui i kona pono.

Hoʻomaikaʻi

ʻO Bless kahi spell e hāʻawi i ka bonus +1d4 i kekahi mau ʻōwili no kāu pāʻina holoʻokoʻa. ʻOiai e hoʻopau ana ia i kahi Spell Slot, hiki i kāna mau pōmaikaʻi ke hoʻopaʻa ʻia me nā mea maikaʻi ʻē aʻe a i ʻole nā ​​​​buffs e pili ana i ka Attack Rolls a me ka Saving Throws. E hoʻolei iā Bless ma mua o ke komo ʻana i nā kaua koʻikoʻi e hoʻonui i ka lanakila o kāu pāʻina.

makau

ʻO ka hoʻouka ʻana i ka makaʻu i kou mau ʻenemi hiki ke hāʻawi iā ʻoe i ka lima kiʻekiʻe i ka hakakā. ʻO ka makaʻu e hana like me ka hoʻoulu ʻana i nā ʻenemi makaʻu e loaʻa ka hemahema ma ka hiki a me ka hoʻouka kaua. Hoʻopaʻa pū ia i kā lākou neʻe ʻana, pale iā lākou mai ka hoʻokokoke ʻana i ka pahu. Hiki i kēia kilokilo ke hana i nā manawa no ka manipulation a me ka hoʻomalu ʻana ma ke kahua kaua.

Ao o na Daggers

ʻO Cloud of Daggers kahi mākaʻikaʻi maikaʻi loa i hiki ke hōʻeha nui. ʻOiai ʻaʻole ākea kona wahi i hoʻopilikia ʻia, ua kiʻekiʻe ka pōʻino. Hoʻokumu ka spell i kahi wīwī o nā daggers, e hoʻopilikia ana i kekahi ʻenemi a i ʻole hoa hui e hele ana ma ia. He leo maikaʻi ia e hoʻohana ai i nā chokepoints a i ʻole nā ​​​​wahi waena o ke kahua kaua e hoʻolele a hōʻino i nā ʻenemi.

Puka ʻanuʻu/Dimension Puka

ʻO ka loaʻa ʻana o ka hiki ke teleport iā ʻoe iho hiki ke lilo i mea hoʻololi pāʻani. ʻO nā kiʻi e like me Misty Step a i ʻole Dimension Door e ʻae iā ʻoe e hoʻonohonoho hou iā ʻoe iho ma ke kahua kaua, pale aku i nā ʻenemi, a hiki i nā wahi ʻē aʻe. Hāʻawi kēia mau kiʻi i ka versatility a hiki ke maʻalahi i nā kūlana hakakā a me ka ʻimi.

E hoʻomanaʻo pono e koho ʻia kēia mau ʻōlelo a me nā mākaukau e pili ana i kāu kūkulu ʻana a me kāu ʻano pāʻani. E hoʻāʻo me nā hui like ʻole e ʻike i ka mea kūpono loa iā ʻoe. Mai makaʻu e hana i kāu mau manaʻo ponoʻī a i ʻole e hoʻāʻo i nā hoʻolālā hou i kou holomua ʻana ma o Baldur's Gate 3.

